Dove vedere Lazio-Roma Streaming Gratis. Non solo il Derby d’Italia Inter-Juventus in streaming a partire dalle ore 20:45! Prima c’è anche il Derby della Cupola Lazio-Roma che si gioca alle 18 di oggi domenica 19 marzo 2023 allo Stadio Olimpico tutto esaurito: si gioca per la 27ª giornata di Serie A 2022/23. Sarà il derby di Roma numero 180 considerando tutte le competizioni, il 158° in Serie A: nel massimo campionato guidano il bilancio i giallorossi, con 56 vittorie a 41, mentre 60 sono i pareggi. Di seguito le informazioni per vedere la partita Lazio-Roma streaming gratis e diretta video live tv.

Lazio-Roma Streaming Live: ultime notizie formazioni

La Lazio, reduce dallo 0-0 di Bologna, arriva dopo il quarto risultato positivo per i biancocelesti dopo tre vittorie consecutive. Gli uomini di Sarri sono attualmente al terzo posto, a un solo punto dall’Inter, seconda. La Roma, invece, ha subito due sconfitte nelle ultime tre partite di campionato e cerca di rialzarsi dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo. I giallorossi sperano di battere la Lazio nel derby, così da superarla in classifica, visto che sono appena due lunghezze a separarle.

Allarme Provedel, che ha la febbre: Maximiano verso la titolarità. Convocato anche Immobile. Cataldi riprende il posto in regia per lo squalificato Vecino. Marusic preferito a Lazzari sulla corsia di destra. Abraham torna titolare al centro dell’attacco, appoggiato da Pellegrini e Dybala. Matic favorito su Wijnaldum a centrocampo. Karsdorp out per la frattura al naso rimediata in Europa League.

⚽ Le probabili formazioni di Lazio-Roma

Lazio (4-3-3): Maximiano; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Adamonis, Gila, Lazzari, Pellegrini, Radu, Fares, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri. Indisponibili: Immobile, Patric. Squalificati: Vecino. Diffidati: Cataldi.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Foti (Mourinho squalificato). A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Celik, Wijnaldum, Bove, Tahirovic, Camara, Solbakken, Belotti, El Shaarawy, Volpato. Indisponibili: Darboe, Karsdorp, Llorente. Squalificati: Kumbulla. Diffidati: Mancini, Matic.

Arbitro: Massa di Imperia. Guardalinee: Alassio e Imperiale. Quarto uomo: Maresca. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Rapuano.

Lazio-Roma Live in TV, che canale?



Lazio-Roma diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Paulo Dybala (a quota nove reti e sei assist in questo campionato) ha già chiuso sei stagioni di Serie A con almeno 10 reti e almeno cinque assist vincenti. Dal 2004/05 ad oggi, solo tre giocatori hanno registrato sette massimi campionati con 10+ gol e 5+ assist: Zlatan Ibrahimovic, Antonio Di Natale e Francesco Totti.

Dove vedere Lazio-Roma Streaming Gratis in Italiano senza Rojadirecta Live?



Se non avete fatto disdetta , per, gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca deltra Lazio e Roma verrà affidata a Ricky Buscaglia con commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Lazio-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Felipe Anderson (nel derby d’andata ha eguagliato Hernanes al primo posto dei migliori marcatori brasiliani nel derby di Roma in Serie A, entrambi tre gol) non ha partecipato attivamente a nessuna rete nelle ultime sette presenze in Serie A e non arriva a otto di fila dalle nove registrate tra marzo e maggio 2022.

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Su TuttoSport ed il Corriere dello Sport potete seguire la diretta live in tempo reale scritta con tutti gli aggiornamenti dell’ultimo minuto.