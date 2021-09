Ultime Notizie » Assicurazione Auto » Assicurazioni auto: conviene sottoscrivere una polizza on line?

Ogni anno sono sempre di più gli italiani che decidono di affidarsi al web per individuare una polizza assicurativa adeguata per la propria auto.

La principale ragione di questo trend costantemente positivo si può ricondurre al risparmio offerto da questi prodotti, i cui costi risultano spesso più contenuti rispetto alle proposte sottoscrivibili presso le filiali fisiche.

Per di più, al giorno d’oggi, grazie ad appositi siti specializzati, è possibile individuare con facilità le polizze più convenienti sulla base delle proprie necessità senza dover corrisponde alcuna spesa.

Infatti, i servizi offerti dai migliori portali di comparazione, come per esempio 6sicuro.it, sono completamente gratuiti per l’utente e permettono di valutare esclusivamente tra le proposte di compagnie certificate.

I vantaggi delle assicurazioni auto online

Le polizze online sono convenienti sotto molti punti di vista, come è immediatamente verificabile richiedendo un preventivo senza impegno con un comparatore online.

Ottenere un preventivo è infatti semplicissimo e richiede pochi minuti, necessari per inserire i dati dell’eventuale contraente e del veicolo. In seguito, è poi possibile confrontare in modo rapido il costo delle proposte effettuate dalle migliori compagnie del momento e le garanzie incluse.

Tutti i preventivi sono gratuiti e senza impegno e ciò significa che possono essere richiesti anche soltanto per verificare a quanto ammonterebbe il risparmio ottenuto, soprattutto in confronto ad una polizza rc auto stipulata all’interno di un ufficio tradizionale.

Inoltre la convenienza di una polizza online abbraccia anche altri aspetti molto interessanti, come ad esempio:

Consente di gestire la polizza autonomamente ;

; È molto semplice da stipulare;

da stipulare; Permette di risparmiare molto tempo ;

; Vi è la possibilità di valutare più preventivi contemporaneamente ;

; L’assistenza clienti è di ottima qualità;

Si ha la facilità di scelta delle garanzie accessorie.

Non sono infatti assolutamente da trascurare poi la facilità con cui i massimali e le coperture assicurative accessorie possono essere confrontati nel caso di una polizza online.

Quando una persona si reca in un ufficio questi aspetti non sono facilmente valutabili e soprattutto non possono essere comparati con quelli di altre assicurazioni, se non prendendosi molto tempo necessario per ripetere la stessa operazione in vari uffici. Sul web, invece, questa operazione viene svolta in modo semplice, veloce e completamente trasparente.

Come valutare una polizza auto online

Per la scelta di una polizza online è assolutamente fondamentale utilizzare un comparatore del settore, in modo da attingere così soltanto da prodotti certificati ed avere la certezza di evitare tutte le truffe presenti sul web. Una volta ottenuti i preventivi grazie al comparatore è importante confrontare non solo il prezzo ma anche le garanzie accessorie eventualmente incluse.

Queste possono riguardare aspetti come ad esempio: l’assistenza stradale, la copertura per furto e incendio, la cosiddetta formula kasko, la tutela legale, la copertura per gli infortuni del conducente, il risarcimento per eventuali infortuni del conducente e molto altro ancora.

Questi aspetti possono rivelarsi fondamentali per alcuni assicurati, mentre per altri possono risultano meno utili. Di conseguenza, devono essere sempre soppesati e scelti in base alle proprie abitudini.

Inoltre, la loro scelta sul web è molto semplice, in quanto possono anche essere selezionati in fase di richiesta del preventivo. In generale, quindi, la sottoscrizione di una polizza online permette quindi di risparmiare cifre molto spesso significative, che si sommano ad una notevole quantità di tempo che altrimenti sarebbe necessario per gestire la pratica. Infine, le polizze online sono ormai semplicissime da utilizzare e per questo riscuotono un apprezzamento continuo e in costante crescita da parte degli italiani.