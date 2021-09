Dove vedere Juventus-Sampdoria Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi domenica 26 settembre 2021 alle ore 12:30 italiane per la 6a giornata di Serie A 2021-22. Messo in cassaforte la prima vittoria in campionato, la Juve riceve la Sampdoria allo Stadium di Torino dopo che la squadra ligure è stata sconfitta pesantemente nella gara interna di Marassi contro il Napoli. Di seguito le informazioni per vedere la partita Juventus-Sampdoria in video streaming gratis e diretta live tv.

La Juventus è reduce da quattro vittorie nelle ultime quattro sfide contro la Sampdoria in Serie A, segnando in ciascuna gara almeno due gol e subendone solo uno nel parziale.

è reduce da quattro vittorie nelle ultime quattro sfide contro la Sampdoria in Serie A, segnando in ciascuna gara almeno due gol e subendone solo uno nel parziale. La Vecchia Signora ha subito gol nelle ultime 19 partite di campionato, solo nel 1955 ha avuto una striscia negativa più lunga in Serie A (21).

⚽ Dove vedere Juventus-Sampdoria Diretta TV

Juventus-Sampdoria diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Riccardo Mancini, mentre il commento tecnico della gara è affidato a Simone Tiribocchi.

⚽ Juventus-Sampdoria Streaming Gratis

Juventus-Sampdoria streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Juventus-Sampdoria Streaming Live: ultime notizie formazioni

Con il Chelsea all’orizzonte, Allegri pensa al turnover. Chiesa sarà preservato per via di un indurimento, largo a Ramsey e Bernardeschi. Non convocato Rabiot. Dybala potrebbe rifiatare, in quel caso Kean-Morata in attacco. In porta chance per Perin. Gabbiadini e Verre sono sempre ai box, scelte praticamente obbligate per D’Aversa in attacco con Quagliarella-Caputo. A centrocampo tocca a Ekdal.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Sampdoria

Juventus (4-4-2): Perin; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Morata.

Allegri su Morata e Kean: “Domenica mattina deciderò chi far giocare, ma cambia poco: uno parte dall’inizio e l’altro entrerà. Già con lo Spezia poteva giocare Perin, è pronto e sta bene. Szczesny riposerà. Leo è un giocatore importante e quando sta bene gioca. Sono contento dei quattro centrali che ho a disposizione”.

Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Rugani, De Sciglio, Danilo, L Pellegrini, Bentancur, McKennie, Rabiot, Kulusevski, Chiesa, Kean. Indisponibili: Arthur, Kaio Jorge. Squalificati: nessuno.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski; Yoshida, O Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Quagliarella, Caputo. Allenatore D’Aversa. A disposizione in panchina: Falcone, Ravaglia, Ferrari, Murru, Chabot, Depaoli, Dragusin, Trimboli, Askildsen, Ekdal, Ciervo, Torregrossa. Indisponibili: Gabbiadini, Ihattaren, Verre, Vieira. Squalificati: nessuno.

D’Aversa: “Se pensiamo la Juventus in difficoltà facciamo un grosso errore. Andiamo a giocare in uno stadio importante con una squadra forte. Hanno una mentalità che li porta a vincere, da lungo tempo. Riguardo ad Allegri, per me è uno dei migliori allenatori del circuito europeo. Lo reputo un grande allenatore, una persona intelligente a cui posso fare solo i miei complimenti. Un vincente, non si discute”.

Arbitro: Ayroldi. Guardalinee: Di Vuolo – Lombardi. IV Uomo: Camplone. VAR: Orsato. AVAR: Tegoni.

Alternative per vedere Juventus-Sampdoria in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Juventus-Sampdoria non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.