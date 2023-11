Ultime Notizie » Come vedere Lazio Roma Streaming » Lazio-Roma Streaming Gratis, dove vedere il Derby in Diretta TV Oggi 12 Novembre 2023

Dove vedere Lazio-Roma Streaming Gratis. E’ il big match della 12a giornata di Serie A: all’Olimpico di Roma si gioca il Derby della Capitale o della Cupola. Lazio-Roma si gioca alle ore 18:00 italiane di oggi domenica 12 novembre 2023 con lo stadio che sarà tutto esaurito! Questo sarà il 181° Derby di Roma in tutte le competizioni e il 159° in Serie A, vede i giallorossi in vantaggio nel numero totale di vittorie con 56 contro le 42 dei rivali, mentre i pareggi sono 60. Di seguito le informazioni per vedere la partita Lazio-Roma streaming gratis e diretta video live tv.

Lazio-Roma Streaming Live: ultime notizie formazioni

Maurizio Sarri sta aspettando di valutare le condizioni fisiche di Luis Alberto e Zaccagni, che hanno avuto dei problemi nell’ultima partita di Champions League. Le speranze di recupero sembrano maggiori per lo spagnolo. Nel caso in cui non dovessero farcela, ci sono già pronti Kamada e Pedro. Casale sta per recuperare, ma potrebbe essere disponibile solo per sedersi in panchina.

Per il derby, Mou farà giocare Dybala e Lukaku dal primo minuto. Spinazzola è completamente guarito e potrebbe essere incluso nella formazione come terzino sinistro, mentre la posizione di terzino destro è ancora aperta tra Karsdorp e Kristensen, con Karsdorp leggermente favorito. Pellegrini ha partecipato all’allenamento di gruppo venerdì e punta a essere convocato.

⚽ Le probabili formazioni di Lazio-Roma

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendozi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore Maurizio Sarri.

A disposizione in panchina: Sepe, Mandas, Gila, Casale,Pellegrini, Hysaj, Vecino, Cataldi, Kamada, Basic, Saná, Isaksen, Castellanos. Indisponibili: Zaccagni. Squalificati: nessuno. Diffidati: Luis Alberto, Zaccagni.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore José Mourinho.

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Kristensen, Celik, Aouar, Pagano, Renato Sanches, Zalewski, Belotti, Azmoun, Pellegrini, El Shaarawy. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Smalling. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Massa (Imperia). Guardalinee: Bindoni e Tegoni. IV uomo: Colombo. Var: Irrati. Assistente Var: Paganessi.

Lazio-Roma Live in TV, che canale?



Lazio-Roma diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione

Josè Mourinho ha perso più partite contro l’allenatore Simone Inzaghi rispetto a Maurizio Sarri in Serie A. Contro Inzaghi ha riportato il 75% delle sconfitte, mentre contro Sarri il 75%. Tra gli allenatori affrontati almeno due volte nel campionato italiano, Mourinho ha ottenuto l’80% delle sconfitte solo contro Inzaghi.

Dove vedere Lazio-Roma Streaming Gratis in Italiano senza Rojadirecta Live?



gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca deltra Lazio e Roma verrà affidata a Pierluigi Pardo e con commento tecnico dell'ex rossonero Massimo Ambrosini.

Lazio-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Lazio ha vinto le ultime due partite contro la Roma senza subire gol, ma non ha mai ottenuto tre vittorie consecutive nei derby romani senza incassare reti.

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Su TuttoSport ed il Corriere dello Sport potete seguire la diretta live in tempo reale scritta con tutti gli aggiornamenti dell’ultimo minuto.