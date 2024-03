DIRETTA CALCIO – Napoli e Juventus si sfidano domenica sera alle 20:45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli in occasione della 27a giornata di Serie A 2023/24. Una partita importante per le competizioni europee. Calzona conferma l’attacco e cambia la difesa con Juan Jesus e Olivera. A centrocampo Traorè sembra favorito su Zielinski. Allegri recupera Chiesa e Danilo ma potrebbero non partire titolari. Assenti Rabiot e McKennie. Alcaraz e Miretti pronti al centrocampo.

⚽ Napoli-Juventus, le probabili formazioni

Probabile formazione NAPOLI (4-3-3) la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Calzona.

Probabile formazione JUVENTUS (3-5-2) la probabile formazione: Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

❗ Perchè è importante Napoli-Juventus?

Allenatore Allegri.

Napoli-Juventus è importante perché si tratta di una delle rivalità più accese nel calcio italiano. Entrambe le squadre hanno una lunga storia di successi e sono considerate due delle squadre più importanti e competitive del campionato italiano. Le partite tra Napoli e Juventus sono sempre state molto intense e combattute, fin dai tempi di Maradona, con entrambe le squadre che hanno sempre cercato di dimostrare la propria superiorità. Inoltre, il risultato di queste partite ha avuto negli ultimi anni un impatto significativo sulla classifica del campionato e sulle ambizioni di entrambe le squadre di conquistare il titolo. La partita di domenica sera sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky).