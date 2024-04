Ultime Notizie » Demenza » Lavori Stimolanti riducono il Rischio di Demenza, secondo uno Studio Neurology

Un recente studio pubblicato sulla rivista Neurology evidenzia i benefici di avere un lavoro che mantenga attivo il cervello per la salute mentale. Condotta dal dottor Trine Edwin presso l’Ospedale Universitario di Oslo in Norvegia, la ricerca indica che lavori con bassa stimolazione mentale tra i 30 e i 60 anni aumentano il rischio di deterioramento cognitivo e demenza in età avanzata.

L’Importanza delle Occupazioni Stimolanti per la Salute Cognitiva

Lo studio ha coinvolto 7.000 norvegesi seguiti dall’età di 30 anni fino ai 60. Edwin sottolinea che la ricerca si distingue per l’analisi longitudinale delle traiettorie lavorative e dell’evoluzione cognitiva. I dati indicano che lavori con compiti ripetitivi, come quelli svolti da addetti alle pulizie o operai, non proteggono dalla demenza.

Ruolo di Scuola e Università nel Ridurre l’Impatto dei Lavori Ripetitivi

D’altra parte, i lavori più stimolanti richiedono creatività, analisi critica, risoluzione di problemi e interazione sociale. Questi includono professioni come avvocati, medici, ingegneri e insegnanti. Edwin evidenzia il ruolo cruciale dell’istruzione formale nell’attenuare gli effetti negativi dei lavori monotoni. Sebbene l’istruzione riduca il rischio di demenza, non lo elimina completamente.

La Longevità nel Lavoro e l’Impatto sulla Salute Mentale

Lo studio dimostra che la stabilità lavorativa può influenzare la salute cognitiva nel lungo termine. I partecipanti che hanno mantenuto un livello di complessità lavorativa costante hanno evidenziato minori rischi di demenza. Inoltre, l’infanzia e l’adolescenza possono mitigare gli effetti dei lavori monotoni, con il tempo trascorso a scuola che aiuta a compensare il rischio.

Promuovere Lavori Stimolanti per una Salute Mentale Ottimale

In conclusione, lo studio sottolinea l’importanza di lavori stimolanti per prevenire il deterioramento cognitivo e la demenza. Un approccio che combina una carriera impegnativa con uno stile di vita sano può ridurre significativamente il rischio di malattie neurodegenerative. Queste scoperte suggeriscono una necessità crescente di promuovere ambienti di lavoro che valorizzino la complessità mentale e l’interazione sociale per una popolazione più sana e attiva.