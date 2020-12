SPAZIO UFO – “La verità è lì fuori“: come se fosse un capitolo di X-Files. Barack Obama sa più di quanto pensiamo sul tema degli alieni. Ma è poco, o molto poco, quello che può dire l’ex presidente degli Stati Uniti. Obama è stato intervistato da Stephen Colbert e l’ospite della CBS gli ha chiesto di tutto … inclusa la presenza aliena sulla Terra.

La conversazione tra Stephen Colbert e Barack Obama

Colbert chiede a Obama se ha mai chiesto informazioni ai suoi servizi segreti e questi si sono rifiutati. L’ex presidente ha notato che ogni volta che chiedeva, riceveva risposte, anche se forse alcune impiegavano più tempo di altre. Là Colbert sparò:

SC- UFO? Hai chiesto degli UFO?

BO- Certo, ho chiesto di loro.

SC- E?

BO- Non posso dirvi. Mi dispiace.

SC- Va bene. Lo prenderò come un “sì”. Perché se mi dici che non esistono, non esistono. No?

BO- Sentiti libero di pensarci (Obama ride).

Insomma, è rimasta nell’aria la certezza che Barack Obama ha chiesto circa l’esistenza degli alieni e che ha ricevuto una risposta positiva.

Teorie del complotto: Roswell è stato lasciato con i pannolini.

Ovviamente, ci sono aspetti della sicurezza nazionale che non possono essere rivelati. Negli Stati Uniti, la responsabilità come ex presidente è quasi la stessa di quella di un presidente in carica.

sin dalla sua giovinezza, un lettore di fumetti e serie come X-Files

Arrivato al potere, ha chiarito molte delle sue preoccupazioni. Nell’intervista ha anche lanciato qualcosa sulle teorie del complotto. “Pensavo che Roswell fosse la più grande cospirazione, sul governo che copriva una nave aliena. È un po’ delirante ora pensarci , ha detto Obama, come se implicasse che sono successe cose più convincenti.

Colbert ha concluso l’episodio dicendo: “Ora la più grande cospirazione è pensare che le persone a Detroit abbiano una scelta”. Il presentatore allude a tutto il caos generato da Donald Trump durante le elezioni che ha perso contro Joe Biden. “La verità è fuori”, a quanto pare …

Dal minuto 9:26 puoi vedere la parte in cui Obama e Colbert parlano della tematica UFO.