Ultime Notizie » alzheimer » Giocare a calcio a livello professionale aumenta il rischio di malattie neurodegenerative

Giocare a calcio a livello professionale comporta il rischio di sviluppare malattie neurodegenerative come la demenza o l’Alzheimer, secondo le osservazioni effettuate sui calciatori della massima divisione svedese. Uno studio pubblicato giovedì sulla rivista The Lancet Public Health ha stabilito che i calciatori professionisti hanno un rischio 1,5 volte maggiore di sviluppare uno di questi disturbi rispetto agli altri uomini della stessa età.

La ricerca si è concentrata su 6.007 calciatori che hanno giocato nella prima divisione svedese tra il 1924 e il 2019. Il 9%, o 537 giocatori, sono stati diagnosticati con una malattia neurodegenerativa, rispetto al 6% rilevato nel resto della popolazione maschile.

I portieri sembravano essere quelli con meno rischi, rappresentando il 7,5%, o 38 individui su 510, apparentemente per aver subito meno colpi di testa durante le partite, mentre i giocatori di campo avevano maggiori probabilità.

Classificando il rischio di sviluppare malattie neurodegenerative come “significativamente maggiore” per i calciatori professionisti, gli autori dello studio hanno precisato che “l’aumento del rischio è stato osservato per la malattia di Alzheimer e altre demenze, ma non per altri tipi di malattie neurodegenerative”.

Non è stato osservato un aumento del rischio di sviluppare malattie che colpiscono i neuroni motori, come la sclerosi laterale amiotrofica, mentre il Parkinson è risultato “meno comune” tra i calciatori rispetto al resto della popolazione.

“Come dato positivo, i giocatori sembravano vivere più a lungo, con meno probabilità di avere problemi come il cancro ai polmoni. Potrebbero quindi esserci effetti del calcio che proteggono la salute“, ha indicato a SMC Huw Williams, professore di neuropsicologia clinica presso l’Università di Exeter (Regno Unito), che non ha partecipato allo studio.