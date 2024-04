Ultime Notizie » Amore divino » Musica Sufi: Artisti e Radio da ascoltare su internet

La musica sufí ha radici antiche che risalgono all’epoca dei primi mistici e poeti sufi del Medio Oriente e dell’Asia meridionale. La sua nascita può essere tracciata fino al IX secolo dC quando il sufismo, una corrente mistica dell’Islam, iniziò a prendere forma. Il sufismo, che pone un’enfasi sull’amore divino, la contemplazione interiore e l’unione con Dio, ha trovato espressione artistica attraverso la musica, la poesia e la danza.

I poeti sufi come Rumi, Hafiz e Attar hanno scritto versi intensamente spirituali che celebravano l’amore divino e la ricerca interiore. Questi versi, noti come poesia sufí o poesia mistica, sono diventati la base per molte delle melodie e dei canti che caratterizzano la musica sufí.

La musica sufí

La musica sufí si è sviluppata principalmente in due forme principali: il qawwali e il sama’. Il qawwali, originario del subcontinente indiano, è un genere di canto rituale che si concentra sulla lode divina e sull’espressione dell’amore per Dio attraverso la musica. Artisti come Nusrat Fateh Ali Khan hanno reso il qawwali famoso a livello internazionale con le loro esibizioni coinvolgenti e intense.

Il sama’, invece, è una forma di musica e danza associata alla tradizione sufi dei dervisci rotanti, i cui movimenti rituali riflettono il desiderio di unione con Dio. Questa forma di espressione artistica è particolarmente associata alla confraternita sufi Mevlevi fondata da Jalal ad-Din Rumi.

La musica sufí continua a evolversi e ad adattarsi ai tempi moderni, mantenendo però il suo spirito di ricerca interiore, di amore e di connessione con il divino.

Artisti famosi della musica sufí da trasmettere su Internet

La musica sufí è meravigliosamente affascinante! Ecco alcune suggerimenti di musica sufí che potresti considerare per trasmettere su una radio su internet:

Nusrat Fateh Ali Khan: Considerato uno dei più grandi cantanti di qawwali, genere musicale sufí, la sua musica è profondamente commovente e spirituale.

Rumi Ensemble : Questo gruppo fonde musica contemporanea con poesia sufí, creando un ambiente tranquillo e riflessivo.

: Questo gruppo fonde musica contemporanea con poesia sufí, creando un ambiente tranquillo e riflessivo. Mercan Dede : Conosciuto per la sua miscela di musica elettronica con elementi tradizionali sufí, Mercan Dede crea un’esperienza uditiva unica che invita alla meditazione e alla contemplazione.

: Conosciuto per la sua miscela di musica elettronica con elementi tradizionali sufí, Mercan Dede crea un’esperienza uditiva unica che invita alla meditazione e alla contemplazione. Sami Yusuf : Cantante e compositore britannico di origine azera, Sami Yusuf unisce musica sufí con influenze occidentali, creando una miscela unica di suoni.

: Cantante e compositore britannico di origine azera, Sami Yusuf unisce musica sufí con influenze occidentali, creando una miscela unica di suoni. Abida Parveen : Una delle principali esponenti della musica sufí in Pakistan, la sua voce potente ed emotiva trasmette la devozione e l’amore spirituale del sufismo.

: Una delle principali esponenti della musica sufí in Pakistan, la sua voce potente ed emotiva trasmette la devozione e l’amore spirituale del sufismo. Anouar Brahem: Musicista tunisino noto per la sua abilità nel fondere la musica araba con elementi jazz e musica classica occidentale, creando paesaggi sonori squisiti e suggestivi.

Queste sono solo alcune opzioni per iniziare, ma il mondo della musica sufí è vasto e diversificato, quindi c’è molto altro da esplorare.

Radio internet che trasmettono musica sufí

Di seguito, invece, alcune stazioni radio su internet che potrebbero trasmettere musica sufí:

Radio Sufi: Questa stazione si concentra esclusivamente sulla musica sufí e offre una vasta gamma di canzoni e artisti all’interno del genere. Sufi Music Radio: Un’altra opzione dedicata esclusivamente alla musica sufí, questa stazione offre un’esperienza ininterrotta di melodie spirituali e meditative. Radio Darvish: Con sede in Iran, questa stazione offre una miscela di musica sufí, poesia e programmi culturali correlati al sufismo. Radio Salaam: Questa stazione ha una programmazione diversificata che include musica sufí, così come altri generi musicali tradizionali e contemporanei del Medio Oriente e del mondo islamico. Samaa FM: Una stazione radio pakistana che spesso include musica sufí nella sua programmazione, insieme ad altri generi musicali popolari in Pakistan.

Queste sono solo alcune opzioni, e la disponibilità può variare a seconda della tua posizione e della piattaforma di trasmissione che utilizzi. Potresti anche trovare playlist o canali dedicati alla musica sufí su servizi di streaming come Spotify, Apple Music o YouTube.