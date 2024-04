Ultime Notizie » Boxe » Boxe: Canelo Alvarez vs Jaime Munguia Streaming Gratis, dove vedere con Smart TV

BOXE LAS VEGAS – Saúl Canelo Álvarez ha un piano che prevede il suo ritiro dalla boxe professionistica, culminando con un match contro David Benavidez. Ha scelto di affrontare prima Jaime Munguía il 4 maggio a Las Vegas. Questa decisione dimostra la sua astuzia nel selezionare gli avversari. Munguía, un pugile emergente, sarà il primo messicano a sfidare Canelo dopo Julio César Chávez Jr nel 2017.

Il campione di Guadalajara ha sorpreso tutti accettando di sfidare il primo della classifica WBO in un derby messicano.

Nel frattempo, con una serie di foto sui social network, Jaime Munguía ha fatto sapere che il suo stato di forma fisica si avvicina sempre di più a quello ottimale per scalare la classifica nel suo prossimo incontro, uno scontro potere a potere tra messicani contro Saúl “Canelo” Álvarez che pretende di paralizzare il mondo della boxe.

Il nativo di Tijuana ha pubblicato le cartoline accompagnate dal messaggio: “Pronto”, un commento breve ma diretto che dimostra quanto si sia sentito bene nel cammino verso quello che sarà per il momento l’incontro più importante della sua carriera, aspirando a vincere i campionati del mondo unificati di 168 libbre.

Tra poco più di una settimana, sabato prossimo, 4 maggio, a Las Vegas, i messicani si affronteranno in un incontro che ha già fatto il tutto esaurito alla T-Mobile Arena dove assisteranno decine di migliaia di persone. Un evento importante per lo sport nazionale quando si gareggia per le corone dei super medi.

Questo sarà solo il terzo incontro di Munguía nella divisione, dove si è fatto un nome battendo Derevyanchenko e eliminando John Ryder all’inizio dell’anno (2024), arrivando imbattuto con un record impressionante di 43-0 che ha cercherà di prorogare all’inizio del mese prossimo.

È così che Jaime Munguía (43-0, 34 KO) si dichiara pronto a pochi giorni dal suo grande incontro contro Saúl “Canelo” Álvarez (60-2-2, 39 KO), un evento più che speciale che avrà seguaci della boxe mondiale su entrambi i combattenti messicani che vorranno emergere come campioni del mondo uniti.

Canelo Alvarez vs Jaime Munguia: Orario e dove si combatte

L’incontro di boxe Canelo Alvarez vs Jaime Munguia si svolgerà il 4 maggio 2024 alla T-Mobile Arena di Las Vegas (Stati Uniti) con inizio alle ore 18:00 ora locale.

Dove vedere Canelo Alvarez vs Jaime Munguia Gratis in Internet

La battaglia tra Canelo Álvarez e Jaime Munguía sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e negli Stati Uniti anche su Amazon Prime Video. Per accedere a tutte le opzioni di intrattenimento di DAZN, è possibile abbonarsi a DAZN Total, che offre accesso a competizioni ed eventi in diretta e on demand, oltre a contenuti esclusivi come reportage, interviste e documentari.