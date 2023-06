Ultime Notizie » Conference League » La Juventus giocherà in Conference League quest’anno?

TUTTOSPORT – La Juventus sta trattando con la UEFA, rappresentata da Ceferin, per un patto in cui il club rinuncerebbe alla partecipazione alla Conference League per evitare la squalifica dalle competizioni UEFA per un anno a causa di presunte violazioni sulle licenze e sul fair play finanziario.