UEFA, Ceferin ruba l'idea della SuperLega: addio Champions League

La UEFA di Aleksander Ceferin, prendendo spunto dalla SuperLega progettata da Juventus Real Madrid e Barcellona, sta pensando di creare un nuovo torneo europeo che sostituirà tutte le coppe presenti oggi in Europa. Il torneo avrà tre leghe da 18 squadre ciascuna, con promozioni e retrocessioni come nella Nations League. Ci saranno più partite rispetto alle competizioni nazionali e il progetto inizierà nel 2027. La Champions League, la Conference League e la Conference League saranno eliminate. Non è ancora chiaro quali saranno i criteri di ammissione al torneo, ma ci saranno più partite con i grandi club. Gli allenatori sono preoccupati per i numerosi impegni.

Allora aveva ragione la Juventus! Situazione kafkiana…

Alla luce di questa clamorosa rivelazione, il “presidente senza macchia” Aleksander Ceferin, così come viene definito in tutti i social network, e Nasser Ghanim Tubir Al-Khelaïfi presidente del Paris Saint-Germain e dell’European Club

Association, si erano opposti alla SuperLega ideata dalla Juventus, dal Barcellona e dal Real Madrid , non perché la ritenessero la morte del ““, ma perché volevano farne una loro!

Ricordiamo che Aleksander Ceferin, presidente dell’UEFA, il 31 agosto di questo anno (un mese fa!), nel commentare la situazione della Juventus, esclusa per una stagione dalle competizioni europee a causa del “caso plusvalenze”, aveva affermato che non si presta troppa attenzione al progetto SuperLega, poiché “non merita molti commenti e nessuno lo vuole, neanche i club coinvolti”. Alla faccia della coerenza!