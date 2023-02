Ultime Notizie » Cremonese » La Cremonese vince la sua prima partita in Serie A, 2-1 sulla Roma (di nuovo)

CALCIO SERIE A – 30 partite consecutive senza poter vincere, calcolando le partite della scorsa stagione. Questa tremenda sequenza negativa ha reso la vittoria della Cremonese (in casa) sulla Roma per 2-1, nel posticipo della 24a giornata, qualcosa di incredibile è miracoloso! Anche perchè i lombardi hannodovuto aspettare 27 anni per riassaporare la gioia del trionfo in campionato, e lo hanno fatto battendo per la seconda volta in stagione i giallorossi (eliminati in Coppa Italia proprio dalla Cremonese).

Una prima vittoria in Campionato meritata e arrivata allo stadio Zini con il cuore e con un primo gol favoloso di Tsadjout al 17′ che trova l’angolo alto della porta difesa da un impotente Rui Patricio. I giallorossi non riescono a trovare il bandolo della matassa e allora Mourinho nella ripresa cambia volto alla squadra con 4 cambi in un colpo: entrano Abraham, Matic, Solbakken e El Shaarawy per Belotti, Pellegrini, Zalewski e Cristante.

Il pareggio arriva al primo tiro in porta della Roma: è il 77’ quando Spinazzola insacca sul filo del fuorigioco.

Spinazzola è tornato al gol in Serie A dopo 727 giorni (Fiorentina-Roma del 3 marzo 2021).

La Roma ha pareggiato al suo primo tiro in porta della partita.

Il tabellino di Cremonese-Roma risultato esatto finale 2-1

Poco dopo però Okereke conquista un rigore e Ciofani lo trasforma. Mourinho viene espulso per proteste.

Marcatori Gol: 17′ Tsadjout, 71′ Spinazzola, 78′ Ciofani

CREMONESE (3-4-3): Carnesecchi; Vasquez, Ferrari (84′ Chiriches), Bianchetti; Sernicola, Pickel (78′ Galdames), Benassi, Valeri; Okereke, Tsadjout (78′ Ciofani), Felix (66′ Meité). All.: Davide Ballardini.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla (68′ Karsdorp), Ibanez; Zalewski (dal 63′ Solbakken), Cristante (dal 63′ Matic), Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini (dal 63′ El Shaarawy), Dybala; Belotti (dal 62′ Abraham). All.: José Mourinho

Arbitro: M. Piccinini. Ammoniti 12′ Ferrari, 52′ Bianchetti, 58′ Sernicola, 74′ El Shaarawy, 82′ ibanez.