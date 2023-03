Ultime Notizie » Derby della Mole » Posticipo Serie A: Juventus-Torino 4-2 con il ritorno in campo di Pogba [Video Highlights]

CALCIO SERIE A – La Juventus si aggiudica in rimonta il Derby della Mole contro il Torino all’Allianz Stadium cno il risultato finale di 4-2, guadagnando così 3 punti importanti su Roma (sconfitta dalla Cremonese) e Atalanta (sconfitta in casa del Milan 2-0). La Vecchia Signora ottiene la sua 4a vittoria consecutiva e raggiunge il Bologna in settima posizione con 35 punti, a -6 dalla Conference League.

Un primo tempo con 4 gol

Pronti e via! Dopo 1 minuto e 32 secondi di gioco Torino in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Karamoh: è il gol più rapido della storia del Derby della Mole. Al 16′ pareggia Cuadrado che segna di destro su cross di Kostic. Al 43′ nuovo vantaggio granata con la girata di Sanabria che anticipa Bremer e infila all’angolino basso di 1

Szczesny. Al primo minuto di recupero, ancora su un calcio d’angolo arriva il pareggio della Juve con un gran colpo di testa di Danilo (suo terzo gol in questa stagione di Serie A) su cross dalla bandierina di Angel Di Maria (suo quarto assist in questa stagione di Serie A). Risultato primo tempo Juventus-Torino 2-2.

Grande festa anche per Pogba

Il francese torna in campo e debutta finalmente allo Stadium, lo stadio dove ha vinto tutto con la Juventus. Il francese pone così fine ad un lungo calvario iniziata dopo l’amichevole estiva con il Deportivo Guadalajara prima dell’inizio del campionato, alla quale ha fatto seguito l’infortunio al menisco, una ricaduta al ginocchio e una successiva operazione e, infine, uno fastidioso stiramento alla coscia. Entra al 68′ al posto dell’esordiente (in prima squadra) Barrenechea, assieme a Chiesa al posto del “Fideo” Di Maria, e De Sciglio al posto di Cuadrado.

Entrano Pogba Chiesa e De Sciglio, e la Juve vince il Derby

Dopo 3 minuti da questa sostituzione, al 71′, Bremer (l’ex di turno) trova il gol di testa su cross di Chiesa lasciato colpevolmente solo sulla fascia a ricevere il pallone ancora da un calcio d’angolo: per il brasiliano si tratta del suo secondo gol in questa stagione di Serie A. Prima del 3-2 c’è stato spazio per le traverse di Vlahovic (49′) e Linetty (67′). All’80’ il gol del definitivo 4-2 finale arriva per merito di Rabiot: calcio di punizione di Kostic dalla sinistra, il pallone arriva in area sul quale spunta il francese che segna il suo quinto gol in questa stagione di Serie A.

Il tabellino di Juventus-Torino 4-2 (primo tempo 2-2)

Marcatori gol: 2′ Karamoh (T), 16′ Cuadrado (J), 43′ Sanabria (T), 45′ Danilo (J), 71′ Bremer (J), 81′ Rabiot (J)

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer (90′ Bonucci), Alex Sandro; Cuadrado (69′ De Sciglio), Fagioli, Barrenechea (69′ Pogba), Rabiot, Kostic; Di Maria (69′ Chiesa), Vlahovic (86′ Kean). Allenatore Allegri.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji (84′ Gravillon), Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty (74′ Ricci), Ilic, Rodriguez (74′ Vojvoda); Miranchuk, Karamoh (60′ Radonjic, 74′ Seck); Sanabria. Allenatore Juric.

Arbitro: Daniele Chiffi della Sezione di Padova. Ammoniti: 60′ Rodriguez, 90’+5′ Ricci.

Le Statistiche di Juve-Torino

La Juventus ha vinto le ultime 4 partite in Serie A, la sua striscia di vittorie più lunga da una serie di 8 gare di fila tra il 15 ottobre 2022 e il 7 gennaio 2023.

La Juventus ha vinto una partita di Serie A dopo aver concesso il primo gol per la prima volta dal 25 aprile 2022, contro il Sassuolo (7 match senza successi da allora).

Kostić ha fornito 7 assist in questa stagione (1 in questa partita), più di ogni altro giocatore della Juventus in Serie A.

Il Torino non ha vinto alcuna delle ultime 3 partite in Serie A, la sua striscia senza successi più lunga da una serie di 4 gare di fila, dal 13 novembre 2022 al 15 gennaio 2023.

Sanabria ha segnato 6 gol in questa stagione (1 in questa partita), più di ogni altro giocatore del Torino in Serie A.

Karamoh ha segnato al minuto 1:32, il gol più veloce del Torino in questa stagione di Serie A.

Highlights Juventus-Torino 4-2