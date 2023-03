Dove vedere Roma-Juventus Streaming Gratis. Scontro diretto importante per Roma-Juve: giallorossi quinti in classifica con 44 punti, bianconeri al settimo con 35. La Roma ha perso 2-1 nell’ultima partita di Serie A in trasferta contro la Cremonese, chiudendo una serie di 3 gare di imbattibilità (V2 N1 P0). La Juventus ha battuto il Torino 4-2 in casa nell’ultima partita di Serie A, vittoria consecutiva numero 4. La Juventus ha segnato 40 gol e ne ha subiti 19 in 24 partite, rimanendo all’inseguimento dell’Atalanta 6° in classifica con 42, dietro di 7 punti nella lotta per un posto in Conference League.

Fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 5 marzo 2023, allo stadio Olimpico della capitale. Di seguito le informazioni per vedere la partita Roma-Juventus live streaming gratis e diretta video tv.

Statistica in evidenza: Nelle ultime sei gare, la Roma ha vinto 3 volte, pareggiato 1 partitan e perso in 2 occasioni. La Juventus, dall’altra parte, ha vinto 4 volte, pareggiato in 1 occasione e perso 1 partita nel periodo.

Roma-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

L’ultimo incontro di Serie A tra le due squadre è terminato con un pareggio 1-1, ad agosto all’Allianz Stadium. Dusan Vlahovic ha segnato 2′ mentre Tammy Abraham ha pareggiato al minuto 69.

In casa Roma: Pellegrini ha la febbre e potrebbe dare forfait: al suo posto è pronto El Shaarawy. In mediana Cristante e Matic con Zalewski e Spinazzola esterni. Davanti Abraham dovrebbe tornare dall’inizio.

In casa Juventus: Davanti ancora Di Maria e Vlahovic. Locatelli torna in mediana dopo la squalifica. Ballottaggio Fagioli-Chiesa col passaggio al 3-4-3. Cuadrado e Kostic sugli esterni. Miretti recuperato per la panchina. De Sciglio non convocato.

⚽ Le probabili formazioni di Roma-Juventus

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore Mourinho. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Darboe.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kaio Jorge, Milik, Miretti.

Roma-Juventus in TV, che canale?



Roma-Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere Roma-Juventus in tv, gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. Paulo Dybala, che con 82 gol segnati è il 10° miglior marcatore nella storia della Juventus in Serie A, può prendere parte al suo 15° gol in questo campionato (8 gol e 6 assist finora), eguagliando il bottino della scorsa stagione (10 reti, 5 assist), ma con 11 presenze in meno (29 in totale nel

Roma-Juventus Streaming Gratis senza Roja Live



campionato 21/22).

Roma-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Alternative per vedere Roma-Juventus in diretta streaming gratis, e Rojadirecta On-Line?

Alternative per la partita da vedere Roma-Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.