La composizione dei Gironi di Champions League 2023-2024

CHAMPIONS LEAGUE – Sorteggio estremamente complesso per il Milan: i rossoneri sono stati inseriti in un girone difficile insieme a PSG, Borussia Dortmund e Newcastle. Anche il Napoli non è stato molto fortunato, dovrà vedersela con Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti, Braga e Union Berlin. Inter e Lazio hanno avuto una sorte più favorevole, con la Lazio che affronterà l’Atletico Madrid di Simeone.

I sorteggi dei gironi della Champions League 2023-24 ha avuto luogo a Montecarlo. La corsa verso il Manchester City, campione in carica, ricomincia senza le anomalie della pausa invernale per il Mondiale in Qatar. Il calendario è più umano, ma ci sono ancora pericoli e ostacoli.

I gironi “abbordabili” di Inter e Lazio

Il sorteggio di Montecarlo non è stato facile per Napoli e Milan, mentre l’Inter di Inzaghi può essere soddisfatta, avendo ottenuto avversari non proibitivi: affronteranno il Benfica dell’ex juventino Angel Di Maria, il Red Bull Salisburgo e la Real Sociedad. La Lazio di Sarri invece affronterà un gruppo equilibrato, composto dai neocampioni olandesi del Feyenoord, dall’ostico Atletico Madrid di Simeone e dal Celtic Glasgow.

Il Girone del Milan

Lo scorso anno il Milan aveva avuto un sorteggio abbastanza agevole, ma questa volta si trova in un girone difficile con PSG, Borussia Dortmund e Newcastle, squadra che conta su un ex giocatore come Tonali. Sarà un gruppo in cui gli errori saranno minimi e non ci saranno partite facili. Ci aspettiamo grandi partite e spettacolo, con il Milan che dovrà iniziare la competizione nel migliore dei modi per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale, che non è affatto scontata.

Il Girone del Napoli

Il Napoli, campione d’Italia, ha avuto la sfortuna di pescare il Real Madrid come avversario nel girone di Champions League. Nonostante le assenze di Benzema e Cortouis, il Real Madrid è comunque un avversario temibile. Per accedere agli ottavi di finale, il Napoli dovrà evitare errori nelle partite contro il Braga e l’Union Berlin, una squadra sorpresa del campionato tedesco che ha appena ingaggiato Leonardo Bonucci dalla Juventus.

Gli altri gironi di Champions League

Il sorteggio della Champions League ha creato gruppi interessanti, con il girone A composto da Bayern Monaco, Manchester United, Copenhagen e il Galatasaray di Mertens e Icardi. Ma vediamo di seguito tutti i gironi con il Galatasaray di Mertens e Icardi, il Bayern Monaco di Tuchel e il Manchester United di Erik Ten Hag e dell’ex interista André Onana.

I gruppi della Champions League 2023-2024

GIRONE A

Bayern Monaco

Manchester United

Copenhagen

Galatasaray

GIRONE B

Siviglia

Arsenal

PSV Eindhoven

Lens

GIRONE C

Napoli

Real Madrid

Braga

Union Berlino

GIRONE D

Benfica

Inter

Salisburgo

Real Sociedad

GIRONE E

Feyenoord

Atletico Madrid

Lazio

Celtic Glasgow

GIRONE F

PSG

Borussia Dortmund

Milan

Newcastle

GIRONE G

Manchester City

Lipsia

Stella Rossa

Young Boys

GIRONE H

Barcellona

Porto

Shakhtar Donetsk

Anversa

Champions League 2023-2024: le date della fase a gironi

19-20 settembre – Prima giornata

3-4 ottobre – Seconda giornata

24-25 ottobre – Terza giornata

7-8 novembre – Quarta giornata

28-29 novembre – Quinta giornata

12-13 dicembre – Sesta giornata