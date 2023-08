Ultime Notizie » Brasile » Larissa Borges, Fitness Influencer Brasiliana, muore a 33 anni dopo due infarti

L’influencer brasiliana Larissa Borges è morta all’alba del 28 agosto in un ospedale della città di Gramado, in Brasile, dopo essere stata ricoverata per una settimana. Le cause non sono ancora specificate.

Attraverso i social network della creatrice di contenuti di fitness, la sua famiglia ha condiviso un comunicato in cui annunciava la morte di Larissa Borges. La donna famosa aveva dedicato i suoi social network alla condivisione di uno stile di vita sano, nonché di alcuni viaggi da lei effettuati.

Secondo il testo, domenica 20 agosto la giovane donna ha subito un arresto cardiaco, per il quale è stata ricoverata d’urgenza in un ospedale di Gramado, la città dove si trovava in vacanza.

È rimasta in coma per una settimana, durante la quale, secondo quanto descritto dalla famiglia, ha “combattuto valorosamente” per riprendersi. Lunedì mattina, però, ha subito un secondo infarto, che ha provocato il decesso.

“Il dolore di perdere qualcuno così giovane, solo 33 anni, e così gentile, è travolgente. I nostri cuori sono spezzati e la solitudine che proviamo è indescrivibile. Larissa ha lasciato un’eredità di amore, gioia e determinazione“, si legge nel testo, dove la descrivevano anche come una persona dedita e laboriosa.

La polizia brasiliana indaga sulla morte della fitness influencer Larissa Borges

Anche se nel testo pubblicato su Instagram dalla sua famiglia non vengono specificate le cause della morte né il motivo per cui ha subito due arresti cardiaci in una settimana, i media locali come il quotidiano O Globo hanno indicato che verrà effettuata un’autopsia sul corpo di Larissa, che è morta a 33 anni.

Secondo l’incaricato delle indagini, la influencer avrebbe potuto essere intossicata da diverse sostanze, che mescolate tra loro sarebbero state quelle che le hanno causato l’arresto cardiaco: “Cercheremo di capire attraverso test di laboratorio le sostanze che potrebbe aver consumato“. La polizia aggiunge: “Abbiamo già avuto notizie del fidanzato che era con lei e stiamo indagando sul caso“.

Il corpo di Larissa Borges già “riposa in pace”

Sul profilo Instagram di Larissa Borges, la sua famiglia stava cercando di raccogliere fondi tra i suoi follower per trasportare il corpo della fitness influencer da Gramado a Brasilia, la città da cui era originaria e che dista più di 2000 chilometri dal luogo in cui è morta.

Poche ore fa la famiglia ha aggiornato che il corpo della giovane riposa a Santa Rosa de Goiás, a circa 230 chilometri da Gramado, diffondendo questo messaggio: