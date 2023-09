Ultime Notizie » Crisi famiglia reale » Profezia Lady Diana: le Previsioni su suo figlio Harry

La relazione tra il principe Harry e il principe William è in crisi da mesi, causando tensioni nella famiglia reale. Secondo Paul Burrell, amico di Lady Diana, solo lei avrebbe potuto riavvicinare i due fratelli. Lady D sognava che Harry indossasse la corona in futuro, anziché Carlo o William. Secondo una biografia di Angela Levin, Lady Diana metteva in dubbio le capacità di William come futuro re, definendo Harry come il possibile “buon Re Harry”.

Nel frattempo, il principe Harry parla della sua lotta personale contro la depressione nella serie breve Heart of Invictus prodotta da Netflix, che parla delle Olimpiadi per i veterani di guerra. Harry racconta come il trauma di perdere la madre da bambino e le esperienze in Afghanistan lo abbiano influenzato.

Dopo il suo ritorno, ha realizzato di aver bisogno di aiuto per affrontare il suo passato e la sua depressione. Ha anche rivelato che la terapia è diventata una scelta solo dopo aver toccato il fondo. Ha sottolineato la mancanza di un supporto adeguato e di esperti che lo capissero.