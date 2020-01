Festa del Papà: Poesie Frasi e Idee per fare gli Auguri al Papà più Speciale.

Quando si gesteggia? Ricordati la data: 19 Marzo è la Festa del Papà. Ricorrenza festeggiata in tutto il mondo, con varie date. In Italia il 19 marzo è il giorno della festa di tutti i papà e la tradizione si lega alla religione cattolica, infatti la festa del papà viene festeggiata il giorno di San Giuseppe, ritenuto il padre putativo di Gesù e archetipo del padre.

Quest’anno la festa del papà non ha mancato di provocare polemiche, come avvenuto nella classe di una scuola materna di Roma, in cui per evitare il disagio di festeggiare il papà ad una bimba con due mamme si è deciso di trasformare la celebrazione della figura del padre in una festa più generica.

La maggior parte dei bambini italiani si appresta a celebrare la festa del papà realizzando lavoretti da regalare al proprio genitore, o magari al nonno, che è “due volte papà”. Spesso con la complicità della mamma e delle maestre, soprattutto i più piccini realizzano disegni e biglietti di auguri a tema, arricchiti da frasi e poesie dedicate al genitore. Oltre alla fantasia e ai sentimenti, arrivano in aiuto anche i suggerimenti del web per garantire ai bambini di trovare un’idea originale per fare gli auguri ai propri papà.

Ecco alcune frasi che ci sono sembrate carine, raccolte quà e la in internet. Questa Festa del Papà è stata inventata perché potessi fare gli auguri al migliore tra i papà: il mio! Papino, vorrei che fossi fiero di me quanto io lo sono di te.

Tantissimi auguri con tutto il mio cuore.

Caro babbo, sono tante le cose che vorrei dirti, anche se mi sento imbarazzato/a nel farlo sono sicuro/a che tu sai il bene che ti voglio. Caro papà volevo farti un bel regalo per la tua festa ma con la paghetta che mi dai ho poca scelta, quindi, ti faccio solo gli auguri!

Infine, per chi vuole sfoggiare un po’ di cultura, due frasi di autori celebri dedicate al papà. La prima di Clarence Budington Kelland: “Non mi hai detto come vivere, hai semplicemente vissuto e hai lasciato che ti osservassi“, con un grazie alla fine è una grande dimostrazione di amore e ammirazione.

La seconda di William Shakespeare: “Ci vuole un padre saggio per conoscere il proprio figlio” aggiungendo “tu mi conosci bene papà” diventa un messaggio veramente speciale di complicità e stima.

Ma alcuni siti, come PensieriParole.it, sono specializzati sull’argomento e di frasi e aforismi per la festa del papà ne contengono tantissimi, divertenti o serissimi, dolcissimi o un po’ ironici. Basta scegliere la frase che fa al caso nostro e poi farla trovare al papà scritta sullo specchio del bagno al mattino, o in una letterina nascosta sotto il piatto o il tovagliolo, chiusa a sorpresa nel suo laptop… Auguri papà.