Scopri a quali utenti Netflix inizierà a far pagare di più.

Netflix ha annunciato che inizierà ad addebitare agli utenti che condividono l’account della piattaforma di intrattenimento con persone che non vivono nella stessa famiglia.

Così si legge nella dichiarazione della società di streaming americana: “Abbiamo sempre reso facile per le persone che vivono insieme condividere il proprio account Netflix, con funzionalità come profili separati e multi-streaming sui nostri piani ‘standard’ e ‘premium’. Sebbene questi siano stati estremamente popolari, hanno anche ha creato una certa confusione su quando e come condividere Netflix. Di conseguenza, gli account vengono condivisi tra le famiglie, influenzando la nostra capacità di investire in nuovi programmi TV e film“.

La società di intrattenimento sottolinea di aver lavorato a formule che consentano ai soci che condividono i propri account fuori casa “di farlo facilmente e in sicurezza”, ma pagando “un po’ di più”. Nelle prossime settimane, Netflix testerà due nuove funzionalità in Cile, Costa Rica e Perù e successivamente in altri paesi.

Con la prima funzione, gli utenti dei piani ‘standard‘ e ‘premium‘ potranno aggiungere fino a due account secondari per persone con cui non convivono a un costo aggiuntivo al mese. La seconda funzione ti consentirà di trasferire le informazioni del tuo profilo utente condiviso su un nuovo account pagato separatamente o su un account secondario aggiuntivo.

In caso di successo, è probabile che questi test si presentino sotto forma di funzionalità stabili per tutti i mercati in cui è presente Netflix.