Pareggio con rimpianti per la Juventus a Villarreal: 1-1 con Parejo che pareggia il gol lampo di Vlahovic

DIRETTA JUVE – Pareggio con rimpianti per la Vecchia Signora nell’andata degli ottavi di UEFA Champions League: risultato esatto finale 1-1 a Villarreal. Bianconeri avanti con un gol-lampo di Vlahovic dopo appena 32 secondi al suo esordio nella competizione. Lanciato da Danilo Vlahovic si gira perfettamente in area battendo il portiere Rulli nell’angolo opposto. Subito dopo la reazione del Villarreal con Lo Celso (il migliore in campo) che scheggia il palo e con Danjuma che esalta Szczesny. Nella ripresa il pareggio meritato degli spagnoli che hanno macinato tantissimo gioco obbligando la Juventus a giocare sulla difensiva: Capoue pesca Parejo che batte Szczesny al 66′. Il “submarino amarillo” prova a vincere il match ma la Juventus si difende con attenzione e porta a casa un pareggio prezioso. Partita di ritorno allo Stadium di Torino il 16 marzo.

Il tabellino di Villarreal-Juventus risultato esatto finale 1-1 (primo tempo 0-1)

Marcatori gol: 1’ Vlahovic (J), 67’ Parejo (V).

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Pedraza (78’ Estupinan); Chukwueze (90’ Pino), Parejo, Capoue, A.Moreno (79’ Trigueros); Lo Celso, Danjuma (90’ Dia). All. Unai Emery.

JUVENTUS (5-3-2): Szczesny; De Sciglio (87’ Pellegrini), Alex Sandro (45’ Bonucci), Danilo, de Ligt, Cuadrado; McKennie (81’ Zakaria), Locatelli (71’ Arthur), Rabiot; Vlahovic, Morata. All. Massimiliano Allegri.

Arbitro: Daniel Siebert (Germania). Ammoniti: Rabiot (J), Rulli (V).

