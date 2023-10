Ultime Notizie » Come vedere Juventus Verona Streaming » Juventus-Verona Streaming Gratis TV, dove vedere Diretta Serie A Oggi

Dove vedere Juventus-Verona streaming gratis e in tv. La Juventus affronta il Verona nella decima giornata della Serie A. La Vecchia Signora (3a in classifica con 20 punti) vuole continuare a ottenere risultati positivi nel campionato dopo la vittoria contro il Milan (0-1). Il Verona (16esimo con 8 punti) ha avuto difficoltà dopo le prime due vittorie. Nell’ultima partita, ha perso contro il Napoli (1-3). Fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 28 ottobre 2023. Scopri le formazioni e dove vedere Juventus-Verona in tv e streaming.

Statistica in evidenza: La Juventus ha ottenuto risultati molto migliori quando Daniele Rugani è stato schierato come titolare, con soltanto un gol subito in otto partite e una percentuale di vittorie del 75% in Serie A. Senza di lui iniziale, la squadra ha subito maggiori reti e ha avuto una percentuale di vittorie inferiore al 56%.

Juventus-Verona Streaming Live: ultime notizie formazioni

Nella partita tra Juventus e Verona, si prevede che Vlahovic e Chiesa saranno schierati come coppia d’attacco per la Juventus. Sulle fasce, Weah sarà confermato a destra, mentre Kostic giocherà a sinistra. In difesa, Rugani sostituirà l’infortunato Alex Sandro insieme a Danilo. Per il Verona, Hien non sarà convocato e Faraoni e Doig saranno schierati sulle fasce. Lazovic giocherà come trequartista, con Ngonge alle spalle di Djuric.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Verona

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Kean. Allenatore Allegri. Squalificati: Fagioli, Pogba. Indisponibili: Alex Sandro, Danilo, De Sciglio.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Amione; Faraoni, Duda, Folorunsho, Doig; Lazovic; Bonazzoli, Djuric. Allenatore Baroni. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Juventus-Verona in TV, che canale?



Juventus-Verona diretta tv con DAZN e sui canali digitali di Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251). Per seguire il match in tempo reale quindi, sarà necessario scaricare l’app ufficiale di Dazn su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Su DAZN cronaca del match affidata a Ricky Buscaglia e Massimo Gobbi. Su Sky la telecronaca sarà di Federico Zancan e Giancarlo Marocchi.

Manuel Locatelli ha finalmente segnato un gol contro il Milan, interrompendo una serie di 50 partite senza reti in Serie A. Inoltre, quattro dei suoi dodici gol in campionato sono stati segnati da fuori area, tra cui uno importante contro il Verona nel marzo 2021 con la maglia del Sassuolo.

Juventus-Verona Streaming Gratis in italiano



Juventus-Verona streaming gratis per gli abbonati con DAZN e SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming sia attraverso app su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio computer o portatile.

Darko Lazovic è diventato uno dei due giocatori che sono riusciti a segnare un gol per cinque stagioni di fila nella storia del Verona in Serie A, dopo Antonio Di Gennaro, che ci è riuscito per sei stagioni consecutive.

Per coloro che hanno dato disdetta a Dazn la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Gli utenti DAZN potranno vedere gli highlights di Juventus-Verona su richiesta.

Alternative Juventus-Verona Live Streaming da vedere On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Juventus-Verona. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese.

La Juventus è una delle 5 squadre europee che non hanno ancora subito gol su sviluppi di palla inattiva nella stagione 2023/24. L’ultimo gol subito dalla Juventus da un calcio d’angolo è stato segnato da Luperto nel match contro l’Empoli il 22 maggio 2023.

È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su siti web come quello del Corriere dello Sport e/o TuttoSport.