Ultime Notizie » Articolazioni » Fa male scricchiolare le dita? Ecco la verità

Ti sei mai chiesto se scrocchiare le dita fa male alla salute? Molte persone si rompono scrocchiano le dita, ma è opinione diffusa che possa danneggiare le articolazioni. Recenti studi hanno dimostrato che lo scrocchio delle dita non ha effetti negativi sulle articolazioni e non provoca alcun danno articolare. Alcuni studi hanno persino suggerito che schioccare le dita può migliorare la mobilità articolare e ridurre i sintomi dell’artrite. In generale, non ci sono prove che lo scrocchio delle dita sia dannoso, nocivo o pericoloso per la salute. Tuttavia, se avverti dolore, disagio dovuto allo scrocchio delle dita o mobilità limitata, è meglio consultare un medico per una corretta diagnosi e trattamento.

Cosa dice la scienza sullo scricchiolio delle dita

Gli esperti ritengono che lo scricchiolio delle dita sia una forma di movimento autogenerato che viene prodotto piegando rapidamente le dita. Il suono prodotto è una combinazione di diversi suoni, tra cui uno schiocco quando l’aria viene rilasciata dal liquido sinoviale all’interno delle articolazioni, uno schiocco quando le articolazioni si separano e uno scricchiolio quando si formano bolle di gas all’interno del liquido sinoviale. Questo perché il liquido sinoviale contiene gas disciolti, come l’anidride carbonica, che si espandono rapidamente quando vengono rilasciati dalla pressione. Queste bolle di gas si rompono e producono il caratteristico suono di scricchiolio delle dita.

Queste bolle di gas si formano quando il fluido lubrificante viene compresso tra le ossa dell’articolazione. Quindi queste bolle di gas vengono rilasciate con un suono caratteristico. Questo rilascio di gas riduce anche la pressione sull’articolazione, che riduce il dolore e l’infiammazione.

I vantaggi di scrocchiare le dita

Allevia lo stress: scrocchiare le dita può essere molto rilassante e aiuta a ridurre lo stress e l’ansia. Migliora la circolazione: in questo modo viene stimolata la circolazione nell’area e aiuta a prevenire rigidità e dolore. Allevia il dolore articolare: questa attività può aiutare ad alleviare il dolore articolare correlato all’artrite e ad altre condizioni. Aumenta la mobilità: scricchiolare le dita durante gli esercizi può aiutare a migliorare la mobilità. Migliora la coordinazione motoria: può aiutare a sviluppare la coordinazione motoria e la capacità di lavorare con le dita.

Leggi anche > Lo sapevi che puoi morire facendo scrocchiare il collo?

I contro di schioccare le dita

Rischio di infortunio . Esiste il rischio di lesioni causate dalla rottura delle dita, come la trazione accidentale di un muscolo o di un legamento.

. Esiste il rischio di lesioni causate dalla rottura delle dita, come la trazione accidentale di un muscolo o di un legamento. Disagio per gli altri . Alcune persone potrebbero trovare sgradevole o fastidioso il suono dello schiocco delle dita.

. Alcune persone potrebbero trovare sgradevole o fastidioso il suono dello schiocco delle dita. Segno di artrite . L’artrite reumatoide, in particolare, può causare dolore, gonfiore, rigidità e danni alle dita e alle articolazioni.

. L’artrite reumatoide, in particolare, può causare dolore, gonfiore, rigidità e danni alle dita e alle articolazioni. Segno di una malattia sottostante . Le persone con malattie autoimmuni, come la sclerosi multipla e il morbo di Crohn, possono avvertire il crepitio delle dita come sintomo.

. Le persone con malattie autoimmuni, come la sclerosi multipla e il morbo di Crohn, possono avvertire il crepitio delle dita come sintomo. Indicazione di una lesione articolare . Una lesione al tendine o un’infiammazione articolare può causare la rottura delle dita.

. Una lesione al tendine o un’infiammazione articolare può causare la rottura delle dita. Segno di infiammazione nei tessuti molli attorno alle articolazioni. Ciò può essere causato da lesioni o malattie infiammatorie come l’artrite reumatoide.

nei tessuti molli attorno alle articolazioni. Ciò può essere causato da lesioni o malattie infiammatorie come l’artrite reumatoide. Indicazione di una lussazione delle articolazioni. Ciò può essere causato da lesioni, malattie infiammatorie o persino malattie degenerative come l’artrosi.

Per concludere

Il dibattito sul fatto che lo schiocco delle dita sia dannoso o meno va avanti da molto tempo. Alcuni sostengono che scrocchiare le dita può essere dannoso per la salute, in quanto ciò può causare artrite alle articolazioni e dolore alle dita. Altri affermano che schioccare le dita non è affatto dannoso e che è un’abitudine innocua.

Sebbene non esista una risposta definitiva sul fatto che rompere le dita sia dannoso o meno, alla fine spetta alla persona decidere se continuare o meno l’abitudine. Se decidi di scrocchiarti le dita, è importante fare attenzione e fermarti se senti dolore o fastidio.

È anche importante notare che lo scricchiolio costante ed eccessivo può essere irritante per gli altri. Se il cigolio è un problema per qualcuno, si consiglia di limitarlo o ridurlo. [Fonte Nature.com]