Dove vedere Monza-Inter Streaming Gratis. Per la 17a giornata di Serie A, il terzo anticipo di oggi sabato 7 gennaio 2023, dopo quello di Juventus-Udinese delle 18, si giocherà allo stadio Brianteo tra il Monza del tenico Palladino e l’Inter di Simone Inzaghi, con fischio d’inizio pervisto alle ore 20:45 italiane.

Una galvanizzata Inter riceve la visita del Monza e proverà a portare a 4 i successi consecutivi in Serie A. L’Inter sconfitto il Napoli 1-0 in casa nell’ultima partita di campionato, vittoria consecutiva numero 3. Si trova quindi al 4° posto con 33 punti, in 16 partite (8 punti in meno della squadra prima in classifica, il Napoli). Di seguito le informazioni per vedere Monza-Inter streaming gratis e video live tv.

Monza-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

Carlos Augusto ha segnato il gol del pareggio del Monza contro la Fiorentina, con il brasiliano che ha anche segnato il gol di apertura della partita nelle ultime tre vittorie casalinghe del Monza in campionato. Ad avere segnato anche lui al ritorno della Serie A, Edin Džeko ha segnato il secondo gol dell’Inter della partita nelle tre trasferte in cui ha segnato in questa stagione di campionato.

⚽ Le probabili formazioni di Monza-Inter

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Dany Mota. Allenatore Palladino. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Donati, Rovella, Sensi.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brozovic, Dalbert.

Arbitro: Sacchi JL.

Statistica in evidenza: nelle partite casalinghe in questa stagione di Serie A, il Monza non ha subìto gol nella prima mezz’ora di gioco.

Dove vedere Monza-Inter in TV

Monza-Inter diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Il match sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Questo sarà il primo incontro tra le due squadre. Il monza si trova in 15ª posizione con 17 punti, 24 meno della squadra prima in classifica, il Napoli, in 16 partite. Il Monza ha guadagnato un punto nell’ultima partita di Serie A, pareggiando 1-1 in trasferta contro la Fiorentina.

Monza-Inter Streaming Gratis senza Roja Live



La telecronaca DAZN di Monza-Inter è affidata a Dario Mastroianni con il commento tecnico di Dario Marcolin. Su Sky, invece, telecronaca affidata a Federico Zancan e Giuseppe Bergomi.

Monza-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN e con Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. In diretta streaming anche su NOW, il servizio streaming on demand di Sky. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

I talismani dell’Inter per numero di gol sono Edin dzeko e Lautaro Martínez, che hanno realizzato 7 reti. Sono in 4ª posizione a pari merito in classifica cannonieri nel 2022/2023.

Alternative per guardare Monza-Inter streaming online

Alternative per vedere Monza-Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming non è una opzione valida in Italia.

I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Monza-Inter Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.