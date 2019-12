Juventus-Udinese 3-1: Favoloso tridente Dybala, Higuain e Ronaldo.

DIRETTA CALCIO – Con un favoloso tridente Dybala, Higuain e Ronaldo, in campo fin dall’inizio, la Juventus torna a volare e batte 3-1 allo Stadium uno sterile Udines. CR7 realizza una doppietta, e i due argentini arrivano spesso vicini al gol: il tridente regala spettacolo puro e Dybala fa la migliore partita dell’anno!

Partita già chiusa nel primo tempo dopo il 3-0 di Bonucci al 45′. Nel finale l’1-3 di Pussetto (94′). Con questi tre punti la Juventus supera momentaneamente l’Inter (alle 20:45 impegnata contro la Fiorentiana) con un punto in più e torna al primo posto della classifica.

Juventus-Udinese 3-1

Marcatori gol: 9′ e 37′ Ronaldo (J), 45′ Bonucci (J), 90’+4 Pussetto (U).

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci (76′ De Ligt), Demiral, De Sciglio; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Dybala (75′ Bernardeschi); Higuain (80′ Douglas Costa), Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul (67′ Walace), Stryger Larsen (87′ Nestorovski); Okaka (61′ Pussetto), Lasagna. Allenatore Gotti.

Ammoniti: Dybala (J), Nuytinck (U), Bentancur (J).

Juventus Udinese diretta streaming sui canali digitali. Partita di calcio che inizia alle 15:00 di oggi ed è valida per la 16a giornata di Serie A 2019-2020. Vediamo di seguito le ultime notizie sul match e in particolare dove guardare la partita in tv con le possibili alternative per vedere Juventus Udinese streaming.

I bianconeri di Torino hanno perso l’imbattibilità in campionato nello scorso turno dopo la sconfitta per 3-1 sul campo della Lazio, accumulando così un’altra lunghezza nei confronti della capolista Inter. I friulani, dal canto loro, vengono dal buon pareggio casalingo col Napoli e cercano punti per mantenere a distanza di sicurezza la zona più calda della classifica.

Juventus Udinese streaming live: le ultime notizie sulle formazioni.

Le ultime in casa su Juventus Udinese ci dicono che Sarri recupera Douglas Costa e Ramsey, ma perde per squalifica Pjanic e Cuadrado. In mediana il tecnico bianconero proverà a recuperare Bentancur fino all’ultimo, altrimenti in cabina di regia toccherà a uno tra Emre Can e Rabiot. Sulla destra ballottaggio Danilo-De Sciglio

Per l’Udinese sulle corsie esterne Larsen e Ter Avest in pole su Opoku e Pussetto. In mediana conferma per Fofana. In difesa De Maio in vantaggio su Becao. In attacco Lasagna con Okaka, dalla panchina Nestorovski

Le probabili formazioni di Juventus Udinese:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Squalificati: Pjanic, Cuadrado. Indisponibili: Chiellini, Khedira, Douglas Costa, Ramsey, Bentancur.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Larsen; Okaka, Lasagna. Allenatore Gotti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Jajalo, Samir, Sema.

Juventus Udinese Streaming Online: dove vedere Diretta Live Tv gratis.



Juventus Udinese in diretta tv a partire dalle ore 15:00 di oggi domenica 15 dicembre 2019 sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Match fruibile in video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go, tra i servizi on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi cellulari, smartphone, tablet e pc.

Diretta Juventus Udinese, le cose da sapere sulla partita.

La Juventus è la squadra che più spesso ha battuto l’Udinese in Serie A: 61 sconfitte per i friulani contro i piemontesi, almeno 14 in più che contro qualsiasi altra formazione. L’ultimo pareggio tra Juventus e Udinese in casa dei piemontesi in Serie A è datato 1990: da allora 20 successi per la Vecchia Signora e cinque per i friulani. La Juventus ha subito 15 gol finora in Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria ha fatto peggio solamente nel 2009/10: 16 reti subite dopo 15 gare, poi 56 a fine stagione (sesta peggior difesa del campionato in quel caso).

La Juventus ha pareggiato l’ultima gara interna, contro il Sassuolo, dopo che nelle precedenti nove stagionali tra Serie A e Champions League aveva fatto punteggio pieno: sia Conte che Allegri sono rimasti imbattuti nelle loro prime 11 gare casalinghe in bianconero, avendo ottenuto però entrambi otto successi. Nelle ultime sette partite di campionato l’Udinese ha alternato una partita in gol (quattro) con una senza reti segnate (tre): in generale solo la SPAL (otto) ha mancato l’appuntamento con il gol più volte dell’Udinese (sette) in questa Serie A.

L’Udinese non vince una trasferta di Serie A contro una squadra nelle prime quattro posizioni in classifica a inizio giornata dal dicembre 2017 (vs Inter): da allora in 10 gare esterne un solo punto per i bianconeri, con sette gol segnati e ben 30 subiti. Nelle ultime tre partite di campionato la Juventus ha concesso una media di 24.7 tocchi nella propria area agli avversari, mentre nelle precedenti 12 la media era di 16 – aumentata anche la media di tiri nello specchio subiti, da 3.8 a 7. L’Udinese ha il peggior attacco nei secondi tempi di questo campionato (tre gol), ma è anche la squadra che ha subito meno reti nei 15 minuti finali di partita (una).

Paulo Dybala ha segnato sette gol in Serie A contro l’Udinese, sei dei quali con la maglia della Juventus; contando anche i sei assist, sono 13 le partecipazioni attive contro i friulani, più che contro qualsiasi altra squadra nel massimo campionato. L’unico giocatore dell’Udinese ad aver già segnato in Serie A contro la Juventus è Kevin Lasagna, autore di una rete nella sconfitta per 4-1 nella gara di ritorno dello scorso campionato, all’Allianz Stadium.

Oltre alla diretta in tempo reale su Twitter a suon di tweet, c’è anche la radiocronaca live su Radio Rai 1 della diretta streaming di Juventus Udinese.