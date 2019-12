Fiorentina-Inter 1-1, Conte raggiunto dalla Juventus in vetta alla classifica.

DIRETTA CALCIO – Un gol di Vlahovich al 92′ (entrato al posto di Chiesa) salva la Fiorentina dalla sconfitta contro l’Inter al Franchi. I nerazzurri erano passati in vantaggio con l’ex viola Borja Valero all’8′ e avevano praticamente dominato per tutto l’incontro. Al 38′ del primo tempo è stato annullato un gol dell’interista Lautaro Martinez per fuorigioco di Lukaku che gli aveva fornito l’assist vincente. Con il pareggio di oggi, i nerazzurri vengono raggiunti dalla Juventus in testa alla classifica a quota 39 punti. Primo punto per Montella dopo 4 ko di fila.

Il tabellino di Fiorentina-Inter 1-1.

Marcatori gol: 8′ Borja Valero (I), 92′ Vlahovic (F).

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj (66′ Benassi), Castrovilli (83′ Eysseric), Dalbert; Chiesa (59′ Vlahovic), Boateng. Allenatore Montella.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (88′ Godin); D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero (84′ Agoumé), Biraghi; Lautaro Martinez (84′ Politano), Lukaku. Allenatore Antonio Conte.

Ammoniti: Brozovic (I), Bastoni (I), Badelj (F), Dalbert (F), Borja Valero (I), Lautaro Martinez (I), Pulgar (F).

DIRETTA FIORENTINA INTER STREAMING – La 16a giornata di Serie A vede in programma oggi Fiorentina Inter (evento televisivo in diretta tv e in streaming online via webcast). Fiorentina ed Inter scendono in campo nel posticipo domenicale delle ore 20:45 della 16esima giornata di campionato di Serie A.

I toscani vivono una crisi nera, sono da tempo inchiodati in classifica a 16 punti e vengono dalla sconfitta subita sul campo del Torino in occasione dello scorso turno di campionato; del tutto diversa la situazione dell’Inter, capace la scorsa settimana di aumentare il vantaggio sulla Juventus inseguitrice nonostante il pareggio interno di San Siro contro la Roma.

La partita di calcio Fiorentina Inter in diretta tv è sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite), con inizio collegamenti a partire dalle ore 20:15 di oggi, domenica 15 dicembre 2019.

Fiorentina Inter streaming è disponibile su Sky Go che viene offerto gratis per i suoi abbonati. Fischio d’inizio dell’arbitro Mariani programmato per le ore 20:45 di oggi. Rojadirecta è considerata illegale in Italia.

Le probabili formazioni per Fiorentina Inter Streaming.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Badelj, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. Allenatore Montella. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ribery.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lautaro, Lukaku. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Asamoah, Gagliardini, Sensi, Barella, Sanchez.