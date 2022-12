Dove vedere Juventus-Standard Liegi Streaming Gratis. I bianconeri di Allegri riabbracciano i propri tifosi allo Stadium di Torino nell’ultimo test amichevole prima della ripartenza della Serie A. Si gioca oggi venerdì 30 dicembre 2023 alle ore 14:40 italiane. Di seguito le formazioni e le informazioni per vedere Juventus-Standard Liegi streaming gratis e video live tv.

Juventus-Standard Liegi Streaming Live: ultime notizie formazioni

La squadra di Allegri ha disputato diverse amichevoli preparatorie, ultima quella contro il Rijeka sempre a Torino, e il suo 2023 ricomincerà con la sfida contro la Cremonese.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Standard Liegi

Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Aké, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik, Kean. Allenatore Allegri.

Standard Liegi (3-4-1-2): Bodart; Dussene, Bokadi, Laifis; Melegoni, Donnum, Alzate, Davida; Balikwisha; Zinckernagel, Perica. Allenatore Deila.

Dove vedere Juventus-Standard Liegi in TV

Juventus-Standard Liegi diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Match trasmesso anche da Sky su questi canali: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio e Sky Sport.

Juventus-Standard Liegi Streaming Gratis senza Roja Live



Juventus-Standard Liegi streaming gratis per gli abbonati con DAZN e Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. A pagamento per tutti con NOW. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative per guardare Juventus-Standard Liegi streaming online

Alternative per vedere Juventus-Standard Liegi non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Juventus-Standard Liegi Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

Cronaca Juventus-Standard Liegi Live: la partita in diretta

Potete seguire Juventus-Standard Liegi con cronaca in diretta con risultato e formazioni in tempo reale grazie al live scritto sul sito del Corriere dello Sport e alla storica trasmissione radio “Tutto il Calcio Minuto per Minuto” in onda in diretta streaming su Radio Rai 1.