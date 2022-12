Ultime Notizie » Leggenda del calcio » Il calcio piange Pelè: Addio O’Rey

Edson Arantes do Nascimento, meglio noto al mondo come Pelé, è morto all’età di 82 anni a causa di edema generalizzato e insufficienza cardiaca. La leggenda brasiliana del calcio è stata ricoverata lo scorso 30 novembre dopo i sintomi presentati e dopo aver avuto difficoltà a mangiare, il suo stato di salute è stato subito classificato come critico.

Allo stesso modo, è stato riferito che O’Rey non ha avuto una buona reazione alle chemioterapie negli ultimi mesi, poiché soffriva di vari tumori in più organi del corpo. Va ricordato che nel 2021 è stato operato per un tumore al colon.

Pelé sarà ricordato per essere una figura eccezionale del pianeta calcio, in anticipo sui tempi, avendo segnato 757 gol in 831 partite ufficiali, oltre ad essere una figura per la nazionale brasiliana vincendo tre volte la Coppa del Mondo.

Inoltre, Edson Arantes do Nascimeinto, Pelé è stato il calciatore più giovane a segnare un gol in una Coppa del Mondo, come ha fatto in Svizzera nel 1958 all’età di 17 anni e 239 giorni.