Dove vedere Milan-Juventus Streaming Gratis. Milan e Juve si sfidano in un importante incontro del nono turno di Serie A e valido come posticipo serale della domenica. Entrambe le formazioni sono chiamate a ottenere una vittoria per mantenere alte le loro posizioni in classifica. Entrambi i tecnici dovranno gestire diverse assenze. Dusan Vlahovic cercherà di segnare il suo primo gol allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano). Di seguito le informazioni per vedere Milan-Juventus streaming gratis e video live tv.

In otto delle ultime 11 partite giocate al Meazza in Serie A tra Milan e Juventus, almeno una delle due squadre non è riuscita a segnare (nelle ultime due partite è stata la squadra bianconera a non segnare). Il bilancio complessivo di questi incontri è di quattro vittorie per il Milan, un pareggio e sei vittorie per la Juventus.

⚽ Milan-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Casa Milan – Pioli dovrà fare a meno di Chukwueze per circa un mese, ma potrà contare sul recupero di Kalulu e Krunic. Maignan e Theo sono squalificati, mentre Sportiello è infortunato. Contro la Juve, Mirante sarà il portiere titolare. Loftus-Cheek non sarà in campo, ma Musah è disponibile. Bartesaghi non è stato convocato, e in panchina ci saranno i giovani Bartoccioni e Jimenez.

Casa Juve – Vlahovic si è allenato con il resto della squadra e sarà a disposizione, ma sembra che Allegri preferisca schierare Kean al fianco di Milik. Chiesa è stato convocato, ma potrebbe partire dalla panchina. Weah sarà ancora titolare, con Rugani che sostituirà l’infortunato Danilo nella difesa.

⚽ Le probabili formazioni di Milan-Juventus

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Nava, Kjaer, Kalulu, Pellegrino, Bartesaghi, Jimenez, Pobega, Krunic, Romero, Traoré, Okafor, Jovic. Squalificati: Theo Hernandez, Maignan. Indisponibili: Bennacer, Caldara, Chukwueze, Sportiello.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Cambiaso, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Chiesa, Yildiz, Iling-Junior, Kean. Squalificati: Fagioli, Pogba. Indisponibili: Alex Sandro, Danilo, De Sciglio.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Assistenti: Colarossi-Lo Cicero. IV uomo: Marcenaro. VAR: Irrati. Assistente VAR: Maggioni.

Pulisic ha segnato quattro gol nelle prime otto partite di Serie A, un risultato che solo quattro giocatori del Milan al loro debutto nel campionato italiano hanno raggiunto prima di giocare la decima partita con il sistema dei tre punti per vittoria.

⚽ Dove vedere Milan-Juventus in TV, a che ora?



Milan-Juventus diretta tv a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi sabato 22 ottobre 2023, con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di

Federico Chiesa ha un ruolo importante nei gol segnati dal suo team in trasferta contro il Milan nella Serie A. Ha segnato tre gol e fornito tre assist, partecipando attivamente a almeno una marcatura in tutte le cinque partite giocate contro i rossoneri in casa loro.

⚽ Milan-Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta



ultima generazione compatibili. Gli abbonati a Sky e DAZN potrannoanche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. La telecronaca DAZN di Milan-Juventus è affidata a Pierluigi Pardo con Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Milan-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Fikayo Tomori ha segnato due dei suoi tre gol in Serie A contro la Juventus su palle inattive. Il difensore inglese ha ottenuto tre vittorie e un pareggio nelle quattro partite di massimo campionato disputate contro i bianconeri.

⚽ Alternative per guardare Milan-Juventus streaming online

Alternative per vedere Milan-Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Milan-Juventus Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.