Ultime Notizie » body building » La storia dell’oxandrolone e i suoi effetti

Il farmaco è stato originariamente sviluppato per le persone portatrici di HIV, che hanno subito ustioni, traumi o interventi chirurgici importanti. Una delle proprietà dell’Oxa è l’accelerazione della rigenerazione dei tessuti. Non ci volle molto perché le caratteristiche dell’anabolizzante venissero apprezzate dagli atleti. Al giorno d’oggi, lo steroide è ancora popolare come non mai. Questo prodotto è un compagno indispensabile per i bodybuilder che tengono al proprio aspetto fisico. Per saperne di più sull’oxandrolone, è possibile visitare il sito https://testosteronesteroid.com/steroid-pills/oxandrolone/

Non è possibile acquistare l’Oxandrolone in farmacia. Ma è possibile acquistarlo nel negozio online. Uno dei motivi per farlo è il rischio minimo di effetti collaterali causati dall’assunzione dello steroide. Pochi farmaci possono vantare tali effetti. “Gli effetti collaterali non si manifestano affatto o si manifestano raramente. Questa peculiarità rende possibile l’assunzione del farmaco da parte delle ragazze. Le atlete possono contare su un elevato livello di sicurezza ed efficienza sotto forma di un chiaro aumento della massa muscolare magra, un incremento del tasso metabolico e un miglioramento della resistenza e della forza. Non ci si devono aspettare effetti negativi (ad esempio, l’inasprimento della voce) dopo tale integrazione. Sotto questo aspetto l’Oxandrolone è superiore al Metano e allo Stanozololo.

Questo anabolizzante è stato rilasciato per la prima volta nel 1965. Si può trovare con il nome commerciale di Anavar. Ecco perché gli atleti gli hanno dato questo nome.

Vantaggi e svantaggi

Lo steroide è caratterizzato da una bassa attività androgena e da un elevato tasso anabolico. Ha un effetto immunostimolante. Il farmaco rende i tessuti muscolari più sensibili all’insulina.

Il grasso sottocutaneo viene bruciato molto più velocemente. I muscoli diventano più snelli. Inizia la loro crescita. Ordinate gli steroidi online a prezzi vantaggiosi sul nostro sito.

Il costo dell’Oxandrolone è giustamente elevato. Il rimedio appartiene al gruppo degli steroidi costosi, ma efficaci. Gli atleti che decidono di acquistare questo farmaco, ottengono un minimo di “effetti collaterali”, proprietà androgene debolmente espresse, ma anabolizzanti fortemente pronunciate. È difficile per le ragazze trovare un degno sostituto di questa droga.

Nonostante gli ovvi vantaggi, gli anabolizzanti presentano degli svantaggi. A differenza degli analoghi, non è stato progettato per ottenere un rapido aumento di peso e una crescita della forza. Al contrario, lo scopo del corso di steroidi sarà una crescita muscolare lenta, ma di qualità. Gli atleti che non hanno poco tempo a disposizione otterranno ottimi risultati al termine dell’assunzione. L’effetto “rolling back” non è caratteristico dell’oxandrolone.

L’anabolizzante va assunto preferibilmente durante il periodo di essiccazione. Durante l’allenamento si noterà un aumento della resistenza. Ora potete allenarvi più a lungo e più intensamente, il che significa che potete bruciare più grassi e raggiungere risultati prima inaccessibili.

L’Anavar è uno steroide orale a bassa tossicità. Le sostanze chimiche, anche a dosi elevate, non sono dannose per la salute. 100 mg è il limite al quale si possono evitare gli effetti negativi del farmaco sul fegato.

Consiglio finale: prima di assumere questi farmaci consultate sempre uno specialista.