Ultime Notizie » Come vedere Juventus Spezia Streaming » Juventus-Spezia Streaming TV, dove vedere in Diretta l’anticipo di Serie A

Juventus Spezia Streaming Gratis e Diretta TV. Tutto pronto per vedere Juventus Spezia oggi martedì 2 marzo 2021 alle ore 20:45 italiane: si giocherà all’Allianz Stadium di Torino come anticipo del 25° turno di campionato (6a giornata di ritorno, infrasettimanale). La difesa del titolo sta scivolando via: la Juventus non è riuscita a vincere in quattro (2 pareggi, 2 sconfitte) delle sue ultime cinque partite ufficiali. Inoltre, le sue partite recenti non sono state all’altezza della sua fama, poiché solo quattro delle ultime 12 hanno visto più di 2,5 gol (totali) a partita, con solo tre che hanno visto entrambe le squadre riuscire a segnare. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus Spezia streaming e tv.

Juventus Spezia Diretta: Canale TV e dove vederla

Juventus Spezia in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere Juventus Spezia Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Juventus Spezia in diretta streaming per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Juventus Spezia non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Juventus Spezia Streaming Live: ultime notizie formazioni



Pirlo dovrebbe recuperare Morata, anche se al massimo per la panchina. Rientra dalla squalifica Danilo, che dovrebbe prendere il suo posto nella difesa a 3, con Alex Sandro che torna sulla fascia sinistra. In avanti conferma obbligata per la coppia Kulusevski-CR7. Saponara è out per un trauma distorsivo-contusivo al piede sinistro. Potrebbe rivedersi dal 1′ Nzola, ballottaggio con Farias: l’unico che sembra sicuro del posto è Agudelo.

⚽ Queste le probabili formazioni di Juventus Spezia

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Fagioli, Rabiot, Alex Sandro; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arthur, Bonucci, Chiellini, Dybala, Cuadrado, Morata.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, S. Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. Allenatore Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Mattiello, Pobega, Rafael, Saponara.

Cristiano Ronaldo ha segnato in nove delle 10 sfide contro formazioni neopromosse in Serie A (13 reti). Solo contro il Parma nel primo match contro queste avversarie (settembre 2018) è rimasto a secco di gol. Le sette reti messe a segno dallo Spezia in trasferta nel 2021 portano la firma di sette giocatori diversi: Nzola, Pobega, Piccoli, Farias, Verde, Erlic e Gyasi.