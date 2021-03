Ultime Notizie » CR7 Cristiano Ronaldo » Juventus-Spezia risultato 3-0: Morata Chiesa e CR7 Cristiano Ronaldo

DIRETTA SERIE A – La Juventus si impone in casa sullo Spezia con il risultato finale di 3 a 0. A rompere gli equilibri ci ha pensato Alvaro Morata: messo in campo da Pirlo al posto di McKannie al 61′, lo spagnolo realizza subito dopo su assist di Bernardeschi (entrato anche lui al 61′, al posto di Fabrotta). Al 71′ la Vecchia Signora raddoppia con Chiesa (ancora su assist di Bernardeschi) e all’89’ Cristiano Ronaldo festeggia la sua 600esima presenza in un campionato nazionale con il 20esimo gol in Serie A in questa stagione, confermandosi come capocannoniere. Al 96′ Szczesny in mostra parando un calcio di rigore a Galabinov concesso dal VAR per presunto fallo di Demiral (poi ammonito) in area.

Cristiano Ronaldo crack: è da 12 anni consecutivi che segna almeno 20 gol nel rispettivo campionato dove gioca. E’ diventato l’unico giocatore a poterlo fare in ciascuna delle ultime 12 stagioni nei top-5 campionati europei.

JUVENTUS-SPEZIA risultato esatto finale 3-0

Grazie a questo successo i bianconeri tornano a -3 dal Milan in classifica e a -7 dall’Inter.

Marcatori gol: 62′ Morata, 71′ Chiesa, 89′ CR7 Cristiano Ronaldo.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Alex Sandro, Frabotta (61′ Bernardeschi); Chiesa (72′ Ramsey), Bentancur, Rabiot, McKennie (61′ Morata); Kulusevski (88′ Di Pardo), Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, Marchizza (85′ Bastoni); Estevez, Leo Sena (85′ Agoume), Maggiore (72′ Acampora); Farias (72′ Verde), Nzola (72′ Galabinov), Gyasi. Allenatore Italiano.

Ammoniti: Frabotta, Demiral.