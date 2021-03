Ultime Notizie » 10eLotto » Estrazione Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi martedì 2 marzo 2021

Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono giochi facenti parte di una medesima famiglia, anzi, per meglio dire sono 10eLotto e Superenalotto ad essere “figli” del Lotto. L’attuale conformazione del Lotto prende le mosse a partire dall’unificazione del Regno d’Italia, dopo il 1860, con l’istituzione di 6 ruote, a cui se ne aggiungeranno progressivamente altre fino all’attuale conformazione che di ruote ne prevede 11. Il legame tra gli italiani e questo gioco è storico e travalica i semplici aspetti del concorso per legarsi alla cultura e alla tradizione di un popolo, ne sono testimonianza le numerose attestazioni nel cinema e nella letteratura.

Il sorteggio avviene, attualmente, 3 volte a settimana: martedì, giovedì e sabato. Gli importi delle combinazioni vincenti si ottengono moltiplicando la somma giocata per una costante diversa a seconda della combinazione centrata e dal numero delle ruote prescelto. Una giocata su tutte le ruote genera una vincita che è pari alla decima parte di quella ottenibile giocando su una singola ruota. In questo sito dedicato alle estrazioni delle principali lotterie puoi trovare gli ultimi numeri estratti, lo storico delle estrazioni, i numeri ritardatari e tante altre utili statistiche.

Ecco le ultime estrazioni del Lotto:

BARI 74 86 47 24 75,

CAGLIARI 61 25 88 49 60,

FIRENZE 5 46 65 22 1,

GENOVA 48 69 78 67 64,

MILANO 15 42 8 44 35,

NAPOLI 6 67 37 30 9,

PALERMO 17 11 20 46 89,

ROMA 73 25 66 1 74,

TORINO 37 4 33 5 88,

VENEZIA 60 75 53 70 11,

NAZIONALE 28 64 11 75 88.

Il superenalotto nasce alla fine del 1997 e riscuote un successo immediato perché, pur condividendo col Lotto lo stessa range di numeri (1-90) al contrario del Lotto, le vincite sono sganciate dalle ruote e basate su montepremi.

Di seguito le ultime estrazioni del Superenalotto:

Combinazione vincente: 3 32 39 56 77 89

Numero Jolly: 90

Numero Superstar: 82

Queste impostazioni hanno dato origine a vincite da capogiro, come nel caso di quella realizzata a Lodi, ad agosto 2019 , quando uno o più fortunati vincitori si portarono a casa la paurosa cifra di oltre € 209 milioni. Le vincite sono progressive e si ottengono indovinando due o più numeri tra quelli estratti. L’aggiunta del numero “Superstar” consente di accedere a una classe di premi ancora più ricca.

Non essendo stato realizzato alcun “6” e “5+1” il montepremi raggiunge la favolosa somma di € 116 milioni

Il 10eLotto infine, è l’ultimo arrivato, il suo primo concorso risale a febbraio 2018. A differenza dei precedenti è possibile giocare fino a dieci numeri con vincite che aumentano progressivamente in base ai numeri indovinati. I premi sono fissi e non esiste quindi un montepremi come nel caso del superenalotto. Le variabili “oro” e “doppio oro” permettono, in ordine, di raddoppiare e triplicare la vincita ottenuta.

Estrazione n. 26 martedì 2 marzo 2021

4 5 6 11 15 17 25 37 42 46

47 48 60 61 67 69 73 74 75 86

Numero Oro: 74 Doppio Oro: 86

Con l’avvento delle nuove tecnologie legate alla Rete, attualmente è possibile giocare a Estrazione Lotto, 10eLotto e Superenalotto anche online, facendo attenzione che il portale prescelto sia legale e autorizzato dall’Agenzia Dogane e Monopoli.