Serie A: Vincono anche Napoli e Juventus, la classifica dopo la 1a giornata

DIRETTA CALCIO – I due posticipi di ferragosto della prima giornata di Serie A 2022-23 hanno registrato le vittorie prima del Napoli in casa del Verona (2-5) e poi quella della Juventus a Torino contro il Sassuolo (3-0).

A Verona dominio dei partenopei anche se a passare in vantaggio sono stati i locali. In evidenza il nuovo acquisto Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano segna un gol e inventa un assist stupendo per la rete di Zielinski. La sequenza dei gol a Verona: 29’ Lasagna (V), 37’ Kvaratskhelia (N), 45+3’ Osimhen (N), 48’ Henry (V), 55’ Zielinski (N), 65’ Lobotka (N), 79’ Politano (N).

All’Allianz Stadium ci vuole un po’ per vedere emergere la Vecchia Signora ma alla fine batte il Sassuolo con un risultato rotondo di 3-0. Prima gemma italiana del Fideo (al 26′) e a una doppietta del serbo Vlahovic (prima rete su rigore al 43′, poi doppietta al 51′). Un po’ di preoccupazione per l’uscita anticipata di Angel di Maria vittima di un guaio muscolare.

La classifica della Serie A dopo la prima giornata: non ci sono stati pareggi