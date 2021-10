Dove vedere Juventus-Sassuolo Streaming Gratis. Formazioni pronte per oggi mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 18:30 italiane per la 10a giornata di Serie A 2021-22. Nella scorsa stagione, la Juventus si è imposta sul Sassuolo sia all’andata che al ritorno e con il medesimo risultato: 3-1 sia all’andata in casa che al ritorno, disputato al Mapei Stadium. Di seguito le informazioni per vedere la partita Juventus-Sassuolo in video streaming gratis e diretta live tv.

La Juventus ha vinto sette delle otto partite di Serie A contro il Sassuolo allo Stadium (2-2 con Sarri in panchina nell’altra) – 23 reti bianconere nel parziale, 2.9 di media a incontro.

⚽ Dove vedere Juventus-Sassuolo Diretta TV

Juventus-Sassuolo diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, commento tecnico affidato a Dario Marcolin.

⚽ Juventus-Sassuolo Streaming Gratis

Juventus-Sassuolo streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Juventus-Sassuolo Streaming Live: ultime notizie formazioni

La Juventus nelle ultime 3 esibizioni si è limitata a segnare un gol contro Torino, Roma e Inter. Le premesse per veder salire il suo coefficiente realizzativo nel match dell’Allianz Stadium sembrano esserci. L’Over 1,5 Casa, che vuol dire Juve in gol due o più volte, è un’opzione da tenere d’occhio.

Max Allegri (Juve): “Fase difensiva sistemata? No, diciamo che facciamo meglio. Per quanto riguarda Dybala, lui calcia le punizioni e ha il gol nel sangue ma i gol li abbiamo trovati anche dagli altri, non avendo più Ronaldo che da solo ne faceva 30. Quelle reti verranno rimpiazzate dalla squadra. Oggi vi faccio contenti, così potete scrivere: contro il Sassuolo giocheranno Perin, Dybala e Chiesa, e rientra anche De Ligt. Abbiamo recuperato Rabiot, non ci saranno Bernardeschi e Kean e per il resto sono tutti a disposizione”.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Chiesa; Dybala, Morata. Allenatore Max Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Chiellini, Rugani, L.Pellegrini, De Sciglio, McKennie, Rabiot, Bentancur, Ramsey, Kulusevski, Kaio Jorge. Indisponibili: Kean, Bernardeschi. Squalificati: nessuno.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez; D. Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. Allenatore Dionisi.

A disposizione in panchina Satalino, Pegolo, Goldaniga, Ayhan, Peluso, Muldur, Kyriakopoulos, Magnanelli, Harroui, Oddei, Henrique, Defrel. Indisponibili: Romagna, Obiang, Boga, Djuricic. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Negli ultimi 10 precedenti in Serie A la Juventus ha sempre segnato almeno due gol agli emiliani, col picco di 7 reti segnate in un colpo solo a febbraio 2018.

La Juventus è il primo, il secondo è rappresentato dal fatto che finora i suoi ragazzi hanno sempre incassato 2 reti esatte in ciascuna delle 4 trasferte disputate.

Alternative per vedere Juventus-Sassuolo in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Juventus-Sassuolo non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.