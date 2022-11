Ultime Notizie » diretta calcio » Napoli Milan e Inter agli ottavi di Champions , la Juventus in Europa League

DIRETTA CALCIO – Il Milan vince 4-0 contro il Salisburgo e ritrova dopo 9 lunghi anni gli ottavi della Champions League. Assieme a Napoli e Inter rappresenteranno l’Italia nelle urne del sorteggio degli ottavi di finale. La Juventus perde ancora in casa (la prima volta che perde 5 partite su 6 in un girone di Champions League) questa volta contro il PSG, ma la contemporanea vittoria del Benfica in casa degli israelani del Maccabi, “scivola” in Europa League come terza classificata.

Ecco il quadro definitivo delle 16 qualificate agli ottavi di finale:

Prime classificate: Napoli, Porto, Bayern Monaco, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Benfica.

Seconde classificate: Liverpool, Club Brugge KV, Inter, Eintracht Frankfurt, Milan, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Paris SG.

In Europa League scivolano: Juventus, Siviglia, Shakhtar Donetsk, Salisburgo, Sporting CP, Barcellona, Bayer Leverkusen, Ajax.

Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta 2022/23 di UEFA Europa League verrà trasmesso in diretta streaming dalle ore 13:00 CET di lunedì 7 novembre sul sito ufficiale della UEFA. La cerimonia si svolgerà presso la Casa del Calcio Europeo a Nyon, in Svizzera.