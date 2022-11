Ultime Notizie » Alternativa Rojadirecta » Milan-Salisburgo Streaming Gratis, Formazioni e Dove Vedere Diretta Roja TV

Dove vedere Milan-Salisburgo Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi mercoledì 2 novembre 2022 alle ore 21 italiane (stessa ora di Juve-PSG), allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro (Milano), per la sesta e ultima giornata del Gruppo E della fase a gironi di UEFA Champions League. Ai rossoneri basta un pareggio per passare il turno. Di seguito le informazioni per vedere Milan-Salisburgo streaming gratis e diretta video tv.

Milan-Salisburgo Streaming Live: ultime notizie formazioni

Salgono le quotazioni di Krunic in vista del Salisburgo. Pioli sta pensando di inserire il croato sulla trequarti con Rebic in ballottaggio a destra con Messias. Panchina, quindi, per Diaz e De Ketelaere.

Brahim Díaz del Milan sembra avere ingranato una nuova marcia in questa stagione, avendo già eguagliato il suo totale di gol della scorsa stagione di Serie A (quattro), e vanta tre gol nell’arco delle sue ultime tre partite casalinghe ufficiali. Il suo avversario Junior Adamu è un giocatore pericoloso in trasferta, avendo segnato cinque gol nelle sue ultime quattro trasferte con il Salisburgo in tutte le competizioni.

⚽ Le probabili formazioni di Milan-Salisburgo

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Pioli.

Salisburgo (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Wober, Pavlovic, Bernardo; Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Adamu, Okafor. Allenatore Matthias Jaissle.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna).

Dove vedere Milan-Salisburgo invece di Roja Diretta TV



Milan-Salisburgo diretta in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

Telecronaca di Milan-Salisburgo su Amazon Prime Video affidata a Sandro Piccinini, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Il Milan ha segnato otto gol in questa Champions League: l’ultima volta che ne ha realizzati di più in una singola fase a gironi nel torneo risale al 2011/12 (11), mentre l’ultima stagione in cui ha ottenuto almeno tre vittorie nella competizione risale al 2007-08 (quattro in quel caso).

Milan-Salisburgo Streaming Gratis in italiano



Milan-Salisburgo streaming gratis riservato per i soli clienti Prime di Amazon, su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Roja Live TV perchè considerata illegale in Italia.

Con la rete contro la Dinamo Zagabria, Olivier Giroud è diventato il giocatore più anziano a tagliare quota 20 gol in Champions League (36 anni e 25 giorni). Il francese potrebbe segnare in due match di fila nel torneo per la prima volta da dicembre 2020 con la maglia del Chelsea.

Alternativa a Roja Live per vedere Online Milan-Salisburgo Streaming Gratis

Alternative per vedere Milan-Salisburgo streaming non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Rojadirecta Online”, “Rojadirecta Live” o “Rojadirecta Club Me”.

Streaming calcio in VPN. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sul sito web del Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.