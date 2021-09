Dove vedere Juventus Milan Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi domenica 19 settembre 2021 alle ore 20:45 italiane per la 4a giornata di Serie A 2021-22. Otto punti di differenza in campo oggi per questo big match: Sconfitta da Napoli e Empoli, la Juventus ha ottenuto solamente un punto, all’esordio contro l’Udinese, mentre il Milan ha superato Lazio, Cagliari e Sampdoria. Diverso avvio in Champions: 3-0 dei bianconeri in Svezia contro il Malmoe, sconfitta dei rossoneri a Liverpool per 3-2. Di seguito le informazioni per vedere la partita Juventus Milan in video streaming gratis e diretta live tv.

La Juventus potrebbe non vincere nessuna delle prime quattro partite stagionali di Serie A per la quarta volta nella sua storia, dopo il 1961/62, 1955/56 e il 1942/43. In più, i bianconeri non hanno mai registrato tre sconfitte nelle prime quattro gare in un singolo campionato nella massima serie.

⚽ Dove vedere Juventus Milan Diretta TV

Juventus Milan diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, con commento tecnico di Francesco Guidolin.

⚽ Juventus Milan Streaming Gratis

Juventus Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Juventus Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Chiesa torna a disposizione di Allegri e lotterà per una maglia da titolare: se dovesse farcela agirebbe sulla corsia di destra con l’abbassamento di Cuadrado, davanti conferma per Morata e Dybala. Calabria è out per un problema fisico accusato nell’allenamento di venerdì, si candida Florenzi ma non è al meglio: spunta l’idea Tomori a destra con Kjaer-Romagnoli centrali difensivi.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus Milan

In attacco Ibra e Giroud non ci saranno: Rebic dal 1′. Maignan ha dolore a un dito della mano, conseguenze del rigore parato a Salah in Champions. Almeno un mese di stop per Bakayoko per una lesione al polpaccio.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arthur, Kaio Jorge.

Allegri: “Il nostro primo bilancio potrà essere fatto prima della sosta di novembre: credo che lì saremo in una posizione diversa. Ibra? Ho avuto la fortuna di allenarlo ed è un giocatore ancora importante per il Milan. La partita di domani è più importante per loro che per noi”.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Tomori, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bakayoko, Ibrahimovic, Krunic, Messias, Calabria, Giroud.

Pioli risponde ad Allegri: “È una partita molto importante per entrambe le squadre, uno scontro diretto. Rimango convinto che per l’esito finale della classifica sarà utile fare più punti possibili con le squadre oltre le prime 7. Tutte le partite le prepariamo con la stessa attenzione e motivazione”.

Alternative per vedere Juventus Milan in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Juventus Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.