Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA TV Juventus-Milan Streaming Verona-Roma Gratis, dove vederle Stasera? Oggi Empoli-Sampdoria

Dove vedere le partite di calcio in tv: Juventus-Milan, Verona-Roma, Venezia-Spezia e tutte le altre di oggi domenica 19 settembre 2021. Di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

12:30 Diretta Empoli-Sampdoria (Serie A) – DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

La sfida Empoli-Sampdoria, partita valida per la 4a giornata di Serie A, è in programma domenica 19 settembre alle 12:30, allo stadio Castellani di Empoli. A dirigere l’incontro l’arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. L’ultimo confronto tra le due squadre risale al 12 maggio 2019, con l’Empoli di Anderazzoli che ebbe la meglio sulla Sampdoria di Giampaolo per 1-2 grazie ai goal di Farias e Di Lorenzo.

Diretta Empoli Sampdoria sui canali digitali di Dazn, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN e SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

13:00 Nizza-Monaco (Ligue 1) – Sky Sport Football

13:00 Bologna-Inter (Campionato Primavera) – Sportitalia

14:00 Maiorca-Villarreal (MLS) – DAZN

15:00 Venezia-Spezia (Serie A) – DAZN

15:00 West Ham-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Football

15:00 Ravenna-San Marino (Serie A2 Femminile) – Eleven Sports

15:00 Cittadella-Chievo (Serie A2 Femminile) – Eleven Sports

15:30 Stoccarda-Bayer Leverkusen (Bundesliga) – Sky Sport Arena

16:15 Real Sociedad-Siviglia (Liga) – DAZN

17:30 Tottenham-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Football

17:30 Borussia Dortmund-Union Berlino (Bundesliga) – Sky Sport Arena

18:00 Lazio-Cagliari (Serie A) – DAZN

18:00 Diretta Verona-Roma (Serie A) – DAZN

Verona-Roma si disputerà la sera di domenica 19 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio di inizio della gara, che sarà la 61esima in Serie A fra le due formazioni, e sarà diretta dal signor Fabio Maresca della sezione di Napoli, è in programma alle ore 18:00.

Diretta Verona Roma sui canali digitali di DAZN. Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.

18:30 Betis-Espanyol (Liga) – DAZN

20:30 Parma-Cremonese (Serie B) – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Helbiz

20:30 Virtus Verona-Legnago (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Diretta Juventus-Milan (Serie A) – DAZN

Il big match Juventus-Milan si giocherà domenica 19 settembre 2021 alle ore 20:45. Appuntamento allo Juventus Stadium di Torino, pieno per metà e non sold out come di consueto a causa delle disposizioni anti-coronavirus.

Diretta Juventus Milan sui canali digitali di DAZN. Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.

20:45 Psg-Lione (Ligue 1) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

21:00 Valencia-Real Madrid (Liga) – DAZN.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.