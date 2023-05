DIRETTA JUVE – La Vecchia Signora insacca la decima sconfitta stagionale in Serie A nella penultima di campionato, perdendo in casa contro il Milan di Pioli con il risultato di 0-1 con gol di Giroud. 10 sconfitte che non arrivavano dall’epoca di Delneri. Il Milan invece si qualifica per la Champions League per il terzo anno consecutivo.

Una Juve esaurita che con l’assenza di Vlahovic ha mostrato poco impegno nel tentativo di ribaltare la partita o comunque di pareggiare. Il portiere del Milan, Maignan, è stato impegnato poco o niente. La Juventus resta all’ottavo posto in classifica, fuoi dall’Europa che conta.

Tabellino Juventus-Milan 0-1 (primo tempo 0-1)

Marcatori gol: 40′ Giroud.

Juventus (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer (82′ Bonucci), Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic (63′ Paredes); Di Maria (63′ Milik), Kean (73′ Iling Junior), Chiesa. All. Allegri.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (87′ Kalulu), Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias (56′ Saelemaekers), Diaz, Leão (82′ Ballo-Touré); Giroud (87′ Origi). All. Pioli.

Arbitro: Maurizio Mariani. Ammoniti: Messias, Cuadrado, Krunic.

I rossoneri hanno vinto sia l’andata che il ritorno in campionato contro la Juventus: un evento accaduto solo 3 volte negli ultimi 50 anni. L’ultima volta era successo nel 2010/2011, con Allegri sulla panchina del Milan e Delneri su quella della Juve.

Dove vedere Juventus-Milan Streaming Gratis. Partita valida per la 37a giornata di Serie A. Si gioca allo “Allianz Stadium” di Torino alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 28 maggio 2023.

La Juventus di Massimiliano Allegri affronta il Milan in un big match che può tenere accese le speranze di qualificazione alla prossima Champions League per i bianconeri. Il Milan, quarto con 64 punti, ha bisogno solo di un punto per ottenere l’aritmetica qualificazione. La Juventus, settima a 59 punti, può ancora sperare di qualificarsi con una vittoria.

Allegri ha dichiarato che il risultato finale della stagione dipende da questa partita difficile contro il Milan, che ha passato un periodo brutto ma ha girato il livello psicologico a loro favore con la vittoria contro la Samp. La Juventus viene da due sconfitte a Siviglia e Empoli e deve avere la forza per ribaltare le cose. Di seguito le informazioni per vedere la partita Juventus-Milan streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: La vittoria del Milan contro la Juventus nella partita di andata potrebbe portare il Milan a vincere entrambe le partite della stagione contro la Juventus per la terza volta negli ultimi 50 anni. Questo è successo solo nel 2009/10 e nel 1990/91.

Juventus-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

L’allenatore della Juventus, Allegri, sta preparando la formazione per la partita contro il Milan e potrebbe optare per un modulo 3-4-3 con Chiesa, Kean e Di Maria in attacco. Vlahovic non è stato convocato, ma c’è Alex Sandro. Danilo e Cuadrado sono recuperati.

Nel Milan, l’allenatore Pioli ha poche opzioni a centrocampo e sta decidendo tra Thiaw e Kjaer in difesa accanto a Tomori. Messias sembra essere in vantaggio su Saelemaekers come esterno offensivo. Anche Pobega sta cercando di guadagnare un posto in squadra.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Milan

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean, Chiesa. Allenatore: Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Barbieri, Paredes, Miretti, Sersanti, Iling Junior, Milik. Indisponibili: Kaio Jorge, Pogba, De Sciglio, Fagioli, Soulé, Vlahovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroiud. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Kalulu, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Pobega, Adli, Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic, Origi. Indisponibili: Bennacer. Ibrahimovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Kalulu, Kjaer, Pobega, Rebic.

Arbitro: Mariani (Aprilia). Guardalinee: Costanzo e Passeri. IV uomo: Massimi. VAR: Irrati. Assistente VAR: Piccinini.

Federico Chiesa è stato decisivo in sei gol (tre gol e tre assist) contro il Milan in campionato, compreso il suo unico doppio gol con la Juventus in Serie A. Contro nessun’altra squadra ha contribuito a così tante marcature in Serie A come contro il Milan e il Bologna. In breve, Chiesa si è dimostrato un giocatore fondamentale nelle partite contro queste due squadre.

Inoltre, gli abbonati a Sky possono accedere alla partita attivando Zona DAZN sul canale 214 del satellite. DAZN ha scelto Pierluigi Pardo come commentatore e Marco Parolo per il commento tecnico per la trasmissione di Juventus-Milan.

Olivier Giroud ha raggiunto il suo record di 11 gol segnati nel campionato attuale, equivalente al suo punteggio nella Serie A 2021/22. Inoltre, considerando tutte le competizioni, non ha mai segnato almeno 16 gol in una stagione con i club dal 2016/17, quando ha segnato 16 gol con l'Arsenal. La sua migliore stagione risale al 2015/16, quando ha segnato 24 gol, sempre con l'Arsenal.

I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio online sono contrari alla legge del nostro paese.

La Juventus ha ottenuto un record di 42 punti in 18 partite casalinghe in questa stagione, uguagliando il Napoli, mentre il Milan si trova al nono posto per i punti ottenuti in trasferta durante la stagione di Serie A con 24 punti in 18 partite. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di TuttoSport.

L’ultimo volta di Juve-Milan all’Allianz Stadium, gli highlights

Era il 19 settembre del 2021 ed è stata una bellissima partita. La Juventus ha dominato il primo tempo, segnando al 4′ grazie a un contropiede di Morata passato da Dybala. Nel secondo tempo, il Milan ha cercato disperatamente il pareggio, riuscendo a segnare al 76′ con un colpo di testa di Rebic. Tuttavia, nel finale, Szczesny ha salvato la partita con una grande parata su Kalulu. In sintesi, la Juventus ha vinto 1-1 contro il Milan.