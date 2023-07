Dove vedere Juventus-Milan Streaming Gratis. La Juventus di Allegri e il Milan di Pioli si sfideranno in una partita amichevole negli Stati Uniti per il “Soccer Champions Tour” 2023. L’incontro fa parte di una serie di partite amichevoli che le due squadre stanno giocando durante la loro tournée americana, un’opportunità per prepararsi in vista del prossimo campionato. La partita si svolgerà al Dignity Health Sports Park di Carson, in California, con fischio d’inizio alle ore 4:30 italiane di oggi venerdì 28 luglio 2023. Di seguito le informazioni per vedere la partita Juventus-Milan streaming gratis e diretta live video tv.

Juventus-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

La Juventus si trova di fronte al suo primo vero test dopo che la partita con il Barcellona è stata annullata, mentre il Milan ha già avuto modo di giocare contro il Lumezzante e il Real Madrid.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Milan

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa. Allenatore: Max Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Daffara, Alex Sandro, Rugani, Huijsen, De Winter, Nicolussi Caviglia, Barenechea, Nonge, Iling Jr, Cambiaso, Soulé, Yildiz, Milik.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Florenzi, Kjaer, Kalulu, Simic, Bartesaghi, Adli, Pobega, Zeroli, Saelemaekers, Okafor, Romero, Colombo, Chaka Traoré, De Ketelaere.

Juventus-Milan in TV, che canale?



Juventus-Milan diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN e Sky Sport Summer, la prima disponibile su varie piattaforme come Smart TV, console di gioco e dispositivi come Google Chromecast, Apple TV o Amazon Firestick.

Juventus-Milan Streaming Gratis invece di Roja Live in italiano



Inoltre, gli abbonati a Sky possono accedere alla partita attivando Zona DAZN sul canale 214 del satellite. Se avete dato disdetta DAZN Sky diventa difficile vedere la partita in Italia.

Juventus-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative per vedere Juventus-Milan Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per vedere la partita Juventus-Milan. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio online sono contrari alla legge del nostro paese. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di TuttoSport.