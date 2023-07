Ultime Notizie » Astronauta » Interruzione di corrente alla NASA: astronauti bloccati sulla ISS

Un’interruzione di corrente al quartier generale della NASA a Houston, USA, ha fatto perdere i contatti all’agenzia spaziale con i suoi astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), tra cui Frank Rubio, rimasto bloccato per 10 mesi a causa di guasti alla nave che lo avrebbe riportato sulla Terra.

L’incidente, avvenuto martedì 25 luglio alle 8 del mattino, ora locale, ha costretto la NASA a richiedere supporto all’agenzia spaziale russa Roscosmos e ai suoi sistemi di comunicazione per poter contattare i suoi inviati nello spazio.

Joel Montalbano, responsabile del programma ISS della NASA, in conferenza stampa: “Siamo stati in grado di parlare con l’equipaggio attraverso risorse russe circa 20 minuti dopo il fallimento”. Oltre a Rubio e ai suoi colleghi Woody Hoburg e Stephen Bowen, sulla stazione spaziale ci sono i cosmonauti russi Andrey Fedyaev e Sergey Prokopyev e l’astronauta emiratino Sultan Alneyadi.

Perché è stato perso il contatto con gli astronauti?

Montalbano ha osservato che l’interruzione è stata il risultato di aggiornamenti pianificati al sistema di alimentazione di terra dell’edificio presso il Johnson Space Center di Houston. “Abbiamo perso energia, telemetria, comando e comunicazione vocale dalla Stazione Spaziale Internazionale“, ha detto.

“In preparazione a questi incidenti, abbiamo un sistema di comando e controllo di riserva che useremmo se dovessimo chiudere il centro per un’emergenza meteorologica, particolarmente critica durante la stagione degli uragani”, ha aggiunto.

Per la prima volta da quando la ISS è diventata pienamente operativa nel 2009, la NASA ha dovuto ricorrere ai suoi sistemi di controllo di backup per ripristinare le comunicazioni con gli astronauti a bordo.

Secondo l’agenzia spaziale statunitense, tutti i sistemi sono tornati alla normalità 90 minuti dopo il guasto. Allo stesso modo, Montalbano ha chiarito che “in nessun momento l’equipaggio o la ISS sono stati in pericolo“. Ora, la NASA sta indagando sull’incidente per assicurarsi che non si ripeta nei posteri.

Frank Rubio, l’astronauta che non può ancora tornare sulla Terra

L’interruzione delle comunicazioni non è la prima battuta d’arresto che deve affrontare l’astronauta Frank Rubio, 47 anni. Rubio, di genitori salvadoregni, è arrivato sulla ISS nel settembre 2022 a bordo della nave russa Soyuz MS-22. Il piano era di tornare con lo stesso veicolo nel marzo 2023, ma presentava un guasto nel sistema di raffreddamento. La stessa cosa è stata rilevata nella nave di soccorso che hanno inviato.

Infine, il 24 febbraio Roscosmos è riuscita a inviare sulla ISS una nave pienamente operativa, la Soyuz MS-23, con mezza tonnellata di carico (cibo, vestiario e oggetti per pulire la stazione). È su questa nave che Rubio potrà tornare, ma dovrà aspettare fino a settembre di quest’anno, quando i cosmonauti Prokopiev e Petelin termineranno la loro missione e saranno pronti a tornare insieme a lui.

Così, quello che inizialmente doveva essere un soggiorno di sei mesi per Rubio diventerà un anno, che a sua volta stabilirà un nuovo record: l’americano che ha trascorso più tempo nello spazio durante una sola missione.