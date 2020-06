Juventus-Milan Streaming. Si torna a giocare a calcio in Italia dopo l’ultima partita giocata il 9 marzo in Serie A (Sassuolo-Brescia 3-0). Juventus-Milan è la gara di ritorno di semifinale di Coppa Italia. La partita di andata, giocata il 13 febbraio, è terminata 1-1 a San Siro: al vantaggio di Rebic al 61′ rispose Cristiano Ronaldo su rigole al 91′. Una partita nella quale al 71′ venne espulso il rossonero Hernández per somma di cartellini gialli.

A Torino si gioca venerdì 12 giugno 2020 alle ore 21:45. Arbitro all’Allianz Stadium è Gianluca Rocchi. La Juventus di Sarri arriva a questa doppia sfida dopo aver eliminato Udinese (4-0) e Roma (3-1). Il Milan invece dopo aver fatto fuori Spal (3-0) e Torino (4-2 dopo i tempi extra).

Dove vedere Juventus-Milan streaming gratis e diretta tv senza usare Rojadirecta.

Juventus-Milan in diretta tv in chiaro sui canali digitali di Rai Uno, canale 1 del digitale terrestre e in HD sul 501. Streaming online gratis con RaiPlay, la piattaforma di streaming video gratuita della Rai che puoi vedere dal tuo Computer, Tablet, Smartphone e Smart TV connessa ad internet. Fischio d’inizio alle ore 10:45 di venerdì 12 giugno 2020.