Ultime Notizie » Come vedere Juventus Lazio Streaming » JUVENTUS LAZIO Streaming Gratis TV, dove vedere l’anticipo di Serie A

Juventus Lazio Streaming Gratis e Diretta TV. Tutto pronto per vedere Juventus Lazio oggi sabato 6 marzo 2021 alle ore 20:45 italiane: anticipo della 26a giornata di Serie A (7a giornata del girone di ritorno) che si giocherà all’Allianz Stadium di Torino.

Dopo la vittoria contro lo Spezia, la Juventus di Andrea Pirlo va alla caccia di un altro successo interno che possa restituire continuità, nella seconda di tre gare all’Allianz Stadium. La terza sfida infatti sarà quella col Porto in Champions League. La Juventus ha vinto senza subire gol tutte le ultime quattro gare casalinghe in Serie A: l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga di questo tipo è stata nel marzo 2018 (cinque), con Massimiliano Allegri in panchina. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus Lazio streaming e tv.

Juventus Lazio Diretta: Canale TV e dove vederla

Juventus Lazio in diretta tv esclusiva su DAZN. Per vederla sarà dunque necessario munirsi dell’app DAZN, disponibile su smart tv, sul decoder Sky Q, PlayStation (4 e 5) o Xbox (One S, One X, Series S e Series X), oppure Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia. Per i clienti Sky che hanno aderito alla promozione Sky-DAZN la partita sarà trasmessa anche su DAZN1 al 209.

Dove vedere Juventus Lazio Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Juventus Lazio in diretta streaming per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com): basterà munirsi dell’app sul proprio smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito da PC o notebook, per poi selezionare l’evento desiderato dal palinsesto. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Juventus Lazio non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza

Juventus Lazio Streaming Live: ultime notizie formazioni



(anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Nell’ultimo precedente a Torino una doppietta di Cristiano Ronaldo aveva fissato il 2-1, mentre nella gara precedente i bianconeri avevano vinto 2-0. L’ultimo successo dei biancocelesti è dell’ottobre 2017, con doppietta di Immobile e un rigore decisivo parato da Strakosha a Dybala in pieno recupero.

⚽ Queste le probabili formazioni di Juventus Lazio

Pirlo perde Bentancur per Covid, ma dall’infermeria recupera Cuadrado e Bonucci. Il primo sarà titolare, il secondo partirà dalla panchina. McKennie-Rabiot in mezzo, CR7-Morata in attacco. Squalificato Frabotta.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Rabiot, Bernardeschi; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: Frabotta. Indisponibili: Arthur, Bentancur, Chiellini, De Ligt, Paulo Dybala.

Niente Juve per Lazzari, fermato da un problema al polpaccio. Possibile arretramento di Marusic in difesa, con l’inserimento di Fares a centrocampo. In attacco Immobile-Correa.

LAZIO (3-5-2): Reina; Hoedt, Acerbi, Marusic; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Ciro Immobile. Allenatore S Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Lazzari, Luiz Felipe, Radu.

Cristiano Ronaldo ha segnato cinque gol in cinque partite contro la Lazio in Serie A: l’attaccante della Juventus ha fatto meglio solamente contro il Parma nel torneo (sei reti).

Ciro Immobile della Lazio ha segnato tre gol contro la Juventus allo Stadium in Serie A, nessun giocatore ha fatto meglio in questo stadio da avversario dei bianconeri in campionato, al pari di Mauro Icardi e Josip Ilicic.