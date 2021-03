Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio TV: Juventus-Lazio Streaming Udinese-Sassuolo Gratis, dove vederle Oggi. Alle 15 Spezia-Benevento

Dove vedere le partite di calcio in tv: Juve-Lazio, Udinese-Sassuolo, Spezia-Benevento e tutte le partite di oggi sabato 6 marzo 2021. E Rojadirecta TV? E TarjetaRojaOnline Gratis? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

11:00 Spal-Juventus (Campionato Primavera) – Sportitalia

11:00 Ascoli-Bologna (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

12:30 Verona-Roma (Serie A Femminile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

13:00 Roma-Sassuolo (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:00 Genoa-Atalanta (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

13:30 Burnley-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Football

14:00 Entella-Ascoli (Serie B) – DAZN

14:00 Cosenza-Frosinone (Serie B) – DAZN

14:00 Pisa-Reggina (Serie B) – DAZN

14:00 Cremonese-Salernitana (Serie B) – DAZN

14:00 Pescara-Spal (Serie B) – DAZN e DAZN1

14:00 Valladolid-Getafe (Liga) – DAZN

15:00 Streaming Spezia-Benevento (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Spezia-Benevento, partita valida per la 26a giornata della Serie A 2020/21. Giocatori da tenere d’occhio: lo Spezia ha evitato la sconfitta nelle tre partite di Serie A in cui Emmanuel Gyasi è riuscito a segnare (1 vittoria, 2 pareggi), con la squadra che ha segnato esattamente due gol ogni volta. A tal proposito, Gianluca Lapadula ha segnato il secondo gol del Benevento in due delle ultime tre partite di Serie A in cui lui è riuscito a segnare. Statistica in evidenza: otto delle 12 partite casalinghe dello Spezia in Serie A hanno visto un pareggio alla fine del primo tempo, divise equamente tra risultati di 0-0 e di 1-1.

Streaming Spezia Benevento sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Fiorentina-Milan (Campionato Primavera) – Milan Tv (Visibile Su DAZN) e Sportitalia

15:00 Torino-Empoli (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

15:30 Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen (Bundesliga) – Sky Sport Uno

16:00 Venezia-Brescia (Serie B) – DAZN

16:00 Sheffield United-Southampton (Premier League) – Sky Sport Football

16:15 Elche-Siviglia (Liga) – DAZN

17:00 Cagliari-Sampdoria (Campionato Primavera) – Si Solocalcio (Differita)

18:00 Streaming Udinese-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Udinese-Sassuolo, match valevole per la 26a giornata della Serie A 2020/21. Giocatori da tenere d’occhio: il regista Rodrigo de Paul ha fatto assist per tre degli ultimi quattro gol dell’Udinese in Serie A, aiutandolo a guadagnare cinque punti. Potrebbe essere messo in ombra da Francesco Caputo, che ha segnato l’ultimo gol del Sassuolo in ciascuna delle ultime quattro partite di Serie A in cui lui è riuscito a segnare, aiutando anche lui la sua squadra a guadagnare cinque punti. Statistica in evidenza: ben 11 dei 15 scontri diretti storici in Serie A hanno visto meno di 2,5 gol totali, con otto di essi che ne hanno visti meno di 1,5.

Streaming Udinese Sassuolo sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

18:00 Monza-Pordenone (Serie B) – DAZN e Rai Sport

18:30 Bayern Monaco-Borussia Dortmund (Bundesliga) – Sky Sport Uno

18:30 Aston Villa-Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport Football

18:30 Cadice-Eibar (Liga) – DAZN

18:45 Lione-Sochaux (Coppa Di Francia) – Sportitalia

20:45 Streaming Juventus-Lazio (Serie A) – DAZN e DAZN1

Juventus-Lazio si gioca per la 26a giornata della Serie A 2020/21. Giocatori da tenere d’occhio: Álvaro Morata ha segnato il gol di apertura per la Juventus martedì scorso, ed ha visto tre dei suoi cinque gol in Serie A arrivare nei primi 30 minuti di gioco. Nel frattempo, Ciro Immobile della Lazio ha fatto gol e/o assist in nove delle ultime 13 partite di Serie A. La sua squadra ha vinto le ultime cinque partite in cui lui ha contribuito direttamente (con gol o assist). Statistica in evidenza: ci sono stati più di 2,5 gol in appena tre dei dieci scontri ufficiali tra la Juve e le colleghe nelle prime sette posizioni in questa stagione di Serie A (4 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte).

Streaming Juventus Lazio disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

21:00 Osasuna-Barcellona (Liga) – DAZN

21:00 Brighton-Leicester (Premier League) – Sky Sport Football.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.