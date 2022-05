Dove vedere Juventus-Lazio Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi lunedì 16 maggio 2022 alle ore 20:45 italiane per la 37a giornata di Serie A 2021-22.

L’ultima partita di Dybala e Chiellini allo Stadium con la maglietta della Juve

Maurizio Sarri torna per prima volta da avversario sul campo della Juventus dopo lo scudetto vinto due anni fa. Sarà anche la giornata dell’addio di Paulo Dybala e Giorgio Chiellini. La Lazio alla ricerca di punti per l’Europa. Per la Vecchia Signora stagione conclusa con il 4° posto in classifica orami definito e quidi accesso alla prossima Champions League garantito.

La Juve ha vinto ben 12 delle ultime 15 gare di campionato contro la Lazio (1N, 2P). In generale, quella bianconera è la formazione che ha sconfitto più volte i biancocelesti in Serie A: 84, almeno 15 in più rispetto ad ogni altra avversaria.

Juventus-Lazio Streaming Live: ultime notizie formazioni

La Lazio è la squadra contro cui la Juventus di Massimiliano Allegri ha ottenuto più successi in Serie A: 10, in 11 precedenti (1P). La Juventus ha segnato in media 2.4 gol a partita nelle ultime otto sfide interne contro la Lazio in Serie A (19 reti all’attivo nel parziale), raccogliendo ben sette vittorie, a fronte di una sconfitta (1-2 il 14 ottobre 2017); queste due squadre hanno pareggiato una sola volta all’Allianz Stadium in campionato, 0-0 il 17 novembre 2012.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Lazio

Juventus (4-2-3-1) – Szcesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Luca Pellegrini; Miretti, Rabiot; Bernardeschi, Paulo Dybala, Morata; Vlahovic. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Ligt, Rugani, Alex Sandro, Locatelli, Zuelli, Aké, Cuadrado, Kean.

Lazio (4-3-3) – Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore Sarri. A disposizione in panchina: Reina, Adamonis, Luiz Felipe, Hysaj, Radu, Kamenovic, Basic, Akpa Akpro, Leiva, Raul Moro, Romero, Cabral.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Guardalinee: Prenna e Cecconi. Quarto Uomo: Pezzuto. VAR: Aureliano, Assistente VAR: Zufferli.

La gara d’andata, giocata a Roma, ha visto la Juventus sbancare l’Olimpico 0-2: decisivi la doppietta di Leonardo Bonucci, capace di trasformare due calci di rigore.

Dove vedere Juventus-Lazio Diretta

Juventus-Lazio diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Da vedere anche con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Maurizio Sarri, che ha allenato la Juventus nel 2019/20, (26 vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte in Serie A), ha perso sei dei suoi nove precedenti contro la Juventus in Serie A (2V, 1N), contro nessuna squadra ha subito più sconfitte (sei KO anche contro la Roma, ma in 12 sfide).

Juventus-Lazio streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Paulo Dybala ha segnato nove gol contro la Lazio in 15 precedenti con la maglia della Juventus, tra cui un centro al suo esordio con questa squadra, l’8 agosto 2015 a Shanghai – nel suo periodo in bianconero (dal 2015/16) nessun giocatore ha realizzato più reti contro i biancocelesti considerando tutte le competizioni.

Juventus-Lazio streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Ciro Immobile ha segnato quattro gol in Serie A contro la Juventus, tre dei quali nelle ultime quattro sfide all’Allianz Stadium. Tra i giocatori attualmente nella competizione, solo Duván Zapata (sei) e Giovanni Simeone (sei) ne contano di più.

