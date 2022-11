Dove vedere Juventus-Lazio Streaming Gratis. Per la 15a giornata di Serie A, ultimo turno prima dell’inizio dei Mondiali di calcio del Qatar 2022, sfida champions all’Allianz Stadium di Torino: la Vecchia Signora di Allegri riceve la Lazio di Maurizio Sarri, con il quale la Juve ha vinto il suo ultimo scudetto, quello del nono titolo consecutivo, il primo della carriera per Sarri: all’età di 61 anni diventa il tecnico più anziano a fregiarsi del titolo italiano nell’era del girone unico.

Non ci sarà Dusan Vlahovic. Il tecnico Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia: “Vlahovic sta fuori, non se la sente, non sta bene. Ha fatto parte dell’allenamento anche oggi ma starà fuori. Chiesa è a disposizione”. Si gioca all’Allianz Stadium di Torino, oggi domenica 13 novembre alle ore 20:45 italiane. Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Lazio streaming gratis e video live tv.

Juventus-Lazio Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Juve, Allegri schiererà Miretti dall’inizio alle spalle di Milik. Da valutare le condizioni di Cuadrado e Locatelli, assenti Vlahovic e McKennie oltre ai soliti lungodegenti.

In casa Lazio, Immobile non convocato, Sarri si affida a Felipe Anderson come falso nove con Pedro e Cancellieri.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Lazio, anche per il FantaCalcio



Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Barbieri, McKennie, Paredes, Di Maria, Soulé, Chiesa, Kean. Indisponibili: Aké, De Sciglio, Kaio Jorge, Iling-Junior, Pogba, Vlahovic. Squalificati: Alex Sandro.

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, A Romagnoli, Marusic; S Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Romero. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Maximiano, Adamonis, Gila, S Radu, Kamenovic, Marcos Antonio, Luis Alberto, Basic, Cancellieri. Indisponibili: Ciro Immobile, Lazzari, Patric, Zaccagni. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Massa di Imperia. Guardalinee: Bindoni e Tegoni. IV uomo: Cosso. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Paganessi.

Allegri (Juve): “Veniamo da un filotto importante, bisogna essere bravi a dare seguito con un risultato positivo: la Lazio in trasferta ha preso solo un gol. Le squadre di Sarri sono organizzate a livello difensivo e poi loro hanno giocatori tecnicamente bravi”.

Dove vedere Juventus-Lazio in TV

Juventus-Lazio diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN disponibile anche sulle moderne smart TV o sulle console di

La Lazio è la squadra contro cui Leonardo Bonucci ha giocato più partite in Serie A (25) e una delle due contro cui conta più reti nella competizione (tre, come contro la Sampdoria) – in particolare contro i biancocelesti è arrivata una delle due doppiette del difensore nella competizione, due gol su calcio di rigore il 20 novembre 2021.

Juventus-Lazio Streaming Gratis senza Roja Live



videogiochi. Telecronaca a cura di Ricky Buscaglia con commento tecnico di Massimo Gobbi.

Juventus-Lazio streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Dusan Vlahovic ha realizzato quattro gol contro la Lazio in Serie A e solo contro quattro squadre ha fatto meglio (cinque reti contro Bologna, Cagliari, Sampdoria e Spezia); tre delle reti dell’attaccante della Juventus contro i biancocelesti sono arrivate nelle due sfide casalinghe (due marcature con la Fiorentina e una con i bianconeri).

Alternative per guardare Juventus-Lazio streaming online

