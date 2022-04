Ultime Notizie » Ben Affleck » 4 volte a settimana: l’accordo di matrimonio Bennifer voluto da Jennifer Lopez con Ben Affleck

La coppia più famosa al mondo di questi tempi è quella che tutti chiamano Bennifer, Jennifer Lopez e Ben Affleck. Il duo romantico è in questi giorni pronto a contraddire la frase che indica che ‘le seconde parti non sono mai andate bene’ dopo essersi fidanzati di nuovo dopo quasi 20 anni di aver cancellato il giorno del loro matrimonio prima che avvenisse in mezzo a voci e speculazioni.

Dopo tutto quel tempo, sia JLo che Affleck hanno dei matrimoni e dei figli da precedenti relazioni, ma dopo aver deciso di darsi un’altra possibilità d’amore, hanno ripreso la loro relazione nel 2021 e quest’anno hanno già annunciato il loro fidanzamento, con l’attrice e cantante addirittura mostrando al mondo il suo nuovo anello di fidanzamento.

Parlare di una versione 2.0 di Bennifer non può non includere argomenti scandalosi, come è il caso dell’accordo prematrimoniale che López ha chiesto ad Affleck, che include alcune richieste più che curiose che si sono viste negli ultimi tempi.

La curiosa richiesta sessuale di JLo a Ben Affleck

Una delle richieste che López fa al suo fidanzato e che attira l’attenzione dei tabloid è di natura sessuale, che può essere non solo

Cosa dicono i fan di Lopez e Affleck del loro accordo prematrimoniale?

peculiare, ma esagerata, mentre per altri è solo una parte di tutte le relazioni nel mondo. Apparentemente, JLo sta chiedendo ad Affleck di averecome parte delle clausole che dovrà firmare per farli sposare.

Le reazioni alla richiesta inaspettata (o meno) di López ad Affleck non hanno tardato ad apparire sui social network, dove mentre alcuni utenti pensano che la richiesta sia un po’ esagerata, altri pensano che non sia affatto strana e così la coppia lo farà essere grande. durante il loro matrimonio, è anche il modo ideale per mantenere viva la passione tra gli attori.