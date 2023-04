Ultime Notizie » Coppa Italia » Giudice Sportivo: 3 turni per Cuadrado, 1 per Handandovic e Lukaku. Juve-Napoli senza “Tribuna Sud”

Dopo la partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter, conclusasi con un pareggio 1-1, il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare Juan Cuadrado con una squalifica di tre giornate e una multa di 10mila euro per il suo comportamento scorretto in campo. Il calciatore era già stato ammonito in precedenza. Inoltre, il Direttore di gara ha riferito che Cuadrado “ha violentemente agito contro un giocatore dell’altra squadra, stringendogli il collo e colpendolo con un pugno al volto, gesto confermato dalla Procura federale”. Cuadrado è stato diviso a forza dai suoi compagni di squadra. Una decisione che sta provocando un tumulto sulle reti sociali, visto che ci sono immagini che dimostrerebbeo che è stato il portiere Handanovic ha colpire per primo il giocatore della Juventus.

Anche il portiere dell’Inter, Samir Handanovic, è stato multato di 10mila euro e squalificato per una giornata per la sua lite con Cuadrado.

Juventus-Napoli del 23 aprile senza accesso alla Curva dei Bianconeri

Anchedell’Inter è stato squalificato per un turno e quindi perderanno la prossima partita di Coppa Italia contro la Juventus. Le sanzioni saranno applicate esclusivamente nella stessa competizione.

Il Giudice Sportivo Alessandro Zampone ha preso una decisione anche in merito al caso Lukaku e ai cori discriminatori di stampo razziale provenienti dalla curva bianconera nei confronti dell’attaccante dell’Inter durante l’incontro di Coppa Italia tra Juve e Inter.

Il giudice sportivo ha optato per la chiusura della curva bianconera per un turno (“Tribuna Sud”, primo anello) e la squalifica verrà effettuata alla prima occasione utile, sia in campionato che in Coppa Italia. Di conseguenza, la Juventus dovrà fare a meno dei suoi tifosi il prossimo 23 aprile alle 20:45 allo Stadium contro il Napoli.