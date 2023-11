Ultime Notizie » Ammasso Stellare » La Luna e le Sette Sorelle (Pleiadi): Guarda questo spettacolare Incontro Celeste

La luna ha un appuntamento con le Sette Sorelle, conosciute anche come l’ammasso stellare delle Pleiadi, oggi domenica (26 novembre). La luna quasi piena si avvicinerà molto agli ammassi stellari, passando fino a 1 grado dalle Sette Sorelle, ufficialmente conosciute dagli astronomi come Messier 45 (M45). Sia la Luna che le Pleiadi si troveranno nella costellazione del Toro durante l’avvicinamento.

L’appuntamento ravvicinato tra la luna e le Pleiadi

Secondo In The Sky, le Pleiadi sorgeranno alle 15:46 EST (2046 GMT) e la luna quasi piena di 14 giorni seguirà l’ammasso stellare sopra l’orizzonte alle 15:48 EST (2058 GMT). Il sole tramonterà alle 16:30 EST (21:30 GMT), consentendo agli skywatcher di iniziare ad osservare la disposizione. L’appuntamento della Luna con le Sette Sorelle terminerà intorno alle 18:54 EST (1154 GMT) della mattina di lunedì 27 novembre.

Difficoltà nell’osservare le stelle delle Pleiadi

Durante l’avvicinamento ravvicinato tra la Luna e le Sette Sorelle, la prima avrà una magnitudine di -12,7 e le seconde una magnitudine di 1,3. Ciò significa che la Luna eclisserà notevolmente le stelle delle Pleaidi, rendendo difficile vedere alcune delle stelle più deboli. Il binocolo potrebbe aiutare a risolvere una parte maggiore dell’ammasso, ma la luminosità della luna quasi piena ne travolgerà molti.

Anche se si tratta di un avvicinamento ravvicinato, le Sette Sorelle e la Luna manterranno una distanza rispettabile durante il loro appuntamento, troppo ampia per essere viste insieme nel campo visivo di un telescopio, sebbene saranno visibili insieme nel campo più ampio della vista. vista del binocolo.

Situate a circa 44 anni luce dalla Terra, le Pleiadi sono un oggetto astronomico che ha avuto una grande importanza nel corso della storia. Le Pleiadi sono definite come un ammasso aperto, ovvero un insieme di stelle che si ritiene si siano formate più o meno nello stesso momento e dalla stessa nube di gas e polvere che collassa. Delle circa 1000 stelle, circa sei o sette sono abbastanza luminose sulla Terra da essere viste ad occhio nudo, il che significa che le Pleiadi avevano un posto in molte culture e mitologie prima dell’invenzione del telescopio.

Le origini mitologiche delle Pleiadi

Infatti, il nome stesso Sette Sorelle deriva dalla Mitologia, in questo caso come risultato di

un’associazione con le figlie di Atlante e Pleione, Alcione, Maia, Elettra, Merope, Taigete, Celeeno e Sterope, nel mito greco – conosciute anche come le sette sorelle delle Pleiadi.furono trasformate in colombe e poi in stelle dal signore supremo del Pantheon degli dei greco, Zeus. Ognuna delle sette stelle più luminose dell’ammasso stellare aperto prende il nome da una delle sette sorelle, mentre altre due stelle luminose delle Pleiadi prendono il nome dai loro genitori: Atlante e Pleione.

Nonostante sembri piuttosto minuscolo nel cielo notturno, l’ammasso stellare M45 è enorme, con una popolazione stellare che ha una massa equivalente a circa 800 soli. Anche M45 si estende per circa 17,5 anni luce, con la sua influenza gravitazionale o “raggio di marea” che si estende ben oltre questo e si percepisce a circa 43 anni luce dall’ammasso aperto.

Le giovani e massicce stelle blu delle Pleiadi sono senza dubbio l’attrazione stellare dell’ammasso stellare, ma M45 ha anche una vasta popolazione di stelle rosse più piccole e più vecchie. Si teorizza anche che M45 possieda una ricchezza di nane brune , note anche come “stelle fallite”, guadagnandosi questa etichetta un po’ sfortunata perché si formano come stelle ma non hanno la massa per innescare la fusione nucleare dell’idrogeno in elio che definisce cos’è una stella. Le nane brune non sono del tutto prive di fusione nucleare. Questi oggetti astronomici che si trovano a cavallo della linea di demarcazione tra stelle e pianeti possono fondere idrogeno pesante o deuterio sotto le loro superfici fumanti, quindi non fallimenti totali.

La Luna Piena del Castoro dopo l’incontro con le Pleiadi

Dopo il suo incontro con le Pleiadi, la luna sarà completamente illuminata quando sorgerà il 27 novembre come Luna Piena del Castoro. Ti auguriamo di poter dare un’occhiata alle Pleiadi durante questo incontro ravvicinato con la luna quasi piena.